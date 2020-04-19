KÜÇÜK KEREM DOĞUM GÜNÜNÜ 'SOKAĞA ÇIKAMAYANLAR'LA KUTLADI - Son Dakika

KÜÇÜK KEREM DOĞUM GÜNÜNÜ 'SOKAĞA ÇIKAMAYANLAR'LA KUTLADI

Haber-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAÜmraniye'de bir baba, 4 yaşına giren oğlunun doğum gününü kapının önünde pasta keserek kutladı.

Haber-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Ümraniye'de bir baba, 4 yaşına giren oğlunun doğum gününü kapının önünde pasta keserek kutladı. Bina sakinleri ise kutlamaya pencerelerden alkış tutarak eşlik etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Ümraniye Ümraniye Huzur Mahallesi 'nde dün akşam saatlerinde Kenan Kendir, 4 yaşına giren oğlu Mehmet Kerem Kendir'in doğum gününü oturdukları binanın önünde kutladı. Koronavirüs nedeniyle kutlama yapamayan aile, doğum günü için ellerindeki pastayla bina kapısının önüne çıktı. Küçük Kerem, pastasının mumlarını üflerken, bina sakinleri doğum günü kutlamasına pencereden katıldı. Bina sakinlerinin alkışlarıyla yapılan kutlama cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntü dökümü: --------------------- --------------------- -Binadan çıkan baba ve oğul -Binadan çıkan baba ve oğul -Babanın mumları yakması -Babanın mumları yakması -Çocuğun mumları üflemesi -Çocuğun mumları üflemesi -Pencerelerden alkışlarla kutlamaya katılan bina sakinleri -Pencerelerden alkışlarla kutlamaya katılan bina sakinleri -Genel ve detay



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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