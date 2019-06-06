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Küçük Kerim'in polislik hayali gerçek oldu

17 dakika önce

ÇORUM'da Sevgi Evleri'nde kalan Kerim Oynak'ın (11), polis olma hayali gerçek oldu.

Küçük Kerim'in polislik hayali gerçek oldu, System.String[]
ÇORUM'da Sevgi Evleri'nde kalan Kerim Oynak'ın (11), polis olma hayali gerçek oldu. Kulaklık takıp elindeki telsizle  Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin gün boyu yakın korumalığını yapan Oynak, büyük sevinç yaşadı.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi ile Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, Ramazan Bayramı nedeniyle kentte ziyaretlerde bulundu. Sevgi Evleri ziyareti sırasında Vali Mustafa Çiftç'inin yanına gelen Kerim Oynak, "Vali Emca benim en büyük hayalim polis olmak" dedi. Vali Çiftçi de "O halde seni yakın korumam olarak almak istiyorum. Gün boyu ziyaretlerimizde bize eşlik edip yakın korumalık yap" diyerek koruma polisliği teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Kerim Oynak'a, görevli polislerce telsiz ve kulaklık verildi. Vali Çiftçi'nin yanında yakın koruma polisliği yapan Oynak, zaman zaman da diğer korumalara anons geçerek talimatlar verdi. Küçük çocuğun gün boyu yakın korumalık yaptığı vali Çiftçi ve beraberindekiler şehit aileleri, huzurevleri, trafik uygulama noktaları ve kentte bir dizi ziyarette bulundu. Polis hayalinin gerçek olmasıyla büyük sevinç yaşayan Oynak, gün bitiminde görevi teslim ederek, Vali Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi'ye teşekkür etti. Vali Çiftçi'de bir günlüğüne kendisine yakın korumalık yapan Kerim'i öperek başarılarını diledi. 


- Çorum
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:45 Kaynak: DHA
Sevgi Evleri, Çorum, Polis, Güncel
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