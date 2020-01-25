Küçük kız 24 saat sonra böyle kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçük kız 24 saat sonra böyle kurtarıldı - Son Dakika

Küçük kız 24 saat sonra böyle kurtarıldı

6 saat önce

Elazığ'daki 6.8'lik depremde yıkılan binanın enkazında çalışma yapan ekipler 24 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğunu kurtardı.

Küçük kız 24 saat sonra böyle kurtarıldı, System.String[]

Elazığ'daki 6.8'lik depremde yıkılan binanın enkazında çalışma yapan ekipler 24 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğunu kurtardı.


Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışma başlattı. Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan bir binada çalışma yapan ekipler, 5 yaşındaki kıza ulaştı. Küçük kız 24 saat sonra beton yığının arasında oluşturulan tünelden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan küçük kız hastaneye kaldırıldı. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ depremini bilen Naci Görür "Doğu Anadolu fayı uyandı" dedi ve Kahramanmaraş'ı uyardı
Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 04:00:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Küçük kız 24 saat sonra böyle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]