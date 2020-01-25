Küçük kız 24 saat sonra böyle kurtarıldı - Son Dakika

Küçük kız 24 saat sonra böyle kurtarıldı
6 saat önce
Elazığ'daki 6.8'lik depremde yıkılan binanın enkazında çalışma yapan ekipler 24 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğunu kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:38 Kaynak: İHA
Elazığ'daki 6.8'lik depremde yıkılan binanın enkazında çalışma yapan ekipler 24 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğunu kurtardı.
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışma başlattı. Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan bir binada çalışma yapan ekipler, 5 yaşındaki kıza ulaştı. Küçük kız 24 saat sonra beton yığının arasında oluşturulan tünelden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan küçük kız hastaneye kaldırıldı. - ELAZIĞ
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