Üye Girişi
KÜÇÜK KIZ ANLATINCA TACİZ VE CİNSEL SALDIRI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

KÜÇÜK KIZ ANLATINCA TACİZ VE CİNSEL SALDIRI ORTAYA ÇIKTI

05.01.2022 11:19

ANTALYA Manavgat'ta Müslüm I.'nın (58) bahçesinde çalıştırdığı tarım işçisi ailenin çocuğu E.K. (11) ile annesi S.K.'ye uyguladığı cinsel taciz ve saldırı, küçük kızın yaşadıklarını bir tanıdığına anlatmasıyla ortaya çıktı.

ANTALYA Manavgat'ta Müslüm I.'nın (58) bahçesinde çalıştırdığı tarım işçisi ailenin çocuğu E.K. (11) ile annesi S.K.'ye uyguladığı cinsel taciz ve saldırı, küçük kızın yaşadıklarını bir tanıdığına anlatmasıyla ortaya çıktı. S.K. jandarmadaki ifadesinde, 4-5 yıldır bana tecavüz ediyor. Beni, eşimi ve kızımı öldürmekle tehdit ediyor dedi.

Şanlıurfa'dan 3 yıl önce Manavgat'a gelen Müslüm I., önce Karakaya, ardından Örenşehir Mahallesi'ne yerleşti. Burada bahçe kiralayarak çilek yetiştirmeye başlayan Müslüm I., kendisiyle birlikte gelen K. ailesini de 'kız kardeşim, eniştem ve yeğenim' sözleriyle yakınlarına tanıttı. Kiraladıkları arazide çilek yetiştiriciliği yapan Müslüm I., 'eniştem' diye tanıttığı A.K.'yi bahçedeki barakada gece bekçisi olarak görevlendirdi. İddiaya göre, A.K. gece bahçeye gittiğinde Müslüm I. birlikte kaldıkları evde A.K'.nin eşi S.K.'ye cinsel saldırıda bulundu.

MUHTAR VE OKUL MÜDÜRÜ JANDARMAYA BİLDİRDİ

S.K.'yi başkalarına bir şey söylerse öldürmekle tehdit eden Müslüm I., daha sonra kadının kızı E.K.'yi de taciz etmeye başladı. Müslüm I.'nın yaptıklarından rahatsız olan E.K., Örenşehir Mahallesi'ndeki tanıdığına yaşadıklarını anlattı. Örenşehir Mahallesi muhtarı ve okul müdürünün de olaydan haberdar olmasıyla jandarmaya bilgi verildi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Müslüm I.'yı gözaltına aldı.

'KORKTUM, ZATEN YABANCI YERDEYİZ'

Antalya Çocuk İzlem Merkezi'nde uzmanlar eşliğinde E.K.'nin ifadesi alındı. Çocuğun, yaşadıklarını ayrıntılı şekilde anlattığı belirtildi. Anne S.K. de jandarmaya verdiği ifadede, Müslüm I.'nın babasının dayısının oğlu olduğunu belirtti. S.K., ifadesinde şunları söyledi

4-5 yıldır bana tecavüz ediyordu. Kimseye bir şey anlatmamam için bana, 'seni, kocanı ve kızını öldürürüm' diyordu. Ben de korktum. Zaten yabancı bir yerdeyiz, kimseyi tanımıyorum. Kime ne diyebilirim ki. Müslüm I., sürekli beni, kocamı ve kızımı dövüyordu. Bana bir bankadan kredi çektirdi. Krediyi de ödemedi, banka şimdi beni icraya verdi. Ne yapacağım bilmiyorum.

SUÇLAMALARI REDDETTİ, TUTUKLANDI

Jandarmadaki ifadesinde suçlamaları reddeden Müslüm I., geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Manavgat Adliyesi'ne getirildi. Müslüm I. adliye girişinde kendisini görüntülemeye çalışan gazetecileri görünce eliyle yüzünü kapatarak Niye çekiyorlar, çekmesinler diyerek tepki gösterdi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Müslüm I., 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'taciz' suçlarından tutuklandı.

KÜÇÜK KIZ ANLATINCA TACİZ VE CİNSEL SALDIRI ORTAYA ÇIKTI
KÜÇÜK KIZ ANLATINCA TACİZ VE CİNSEL SALDIRI ORTAYA ÇIKTI
KÜÇÜK KIZ ANLATINCA TACİZ VE CİNSEL SALDIRI ORTAYA ÇIKTI

YORUMLAR
500

Manavgat, Saldırı, Müslüm, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜÇÜK KIZ ANLATINCA TACİZ VE CİNSEL SALDIRI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


Tokyo'da 211 kiloluk orkinos 1.9 milyon liraya satıldı Tokyo'da 211 kiloluk orkinos 1.9 milyon liraya satıldı         
11:32
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
Son Dakika! Zincir marketlerde yeni dönem: Kağıt, file veya bez çanta bulundurmak zorunlu hale getirildi Son Dakika! Zincir marketlerde yeni dönem: Kağıt, file veya bez çanta bulundurmak zorunlu hale getirildi         
11:14
Kızına cinsel istismarda bulunan babaya hapis cezası! İndirim uygulanmadı Kızına cinsel istismarda bulunan babaya hapis cezası! İndirim uygulanmadı         
11:04
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32

Son Dakika Haberleri
11:31 Tokyo'da 211 kiloluk orkinos 1.9 milyon liraya satıldı
11:30 Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız
11:21 Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi
11:18 Kaderimin Oyunu'nun Asiye'si korona karantinasının son günlerinde
11:13 Son Dakika! Zincir marketlerde yeni dönem: Kağıt, file veya bez çanta bulundurmak zorunlu hale getirildi
11:12 Murat Yıldırım ile eşi İmane Elbani Dubai'de aşk tazeledi
11:05 Akşener: Milletimizi enflasyona ezdirirken senin de gözlerin ışıldıyor mu Sayın Erdoğan?
11:03 Kızına cinsel istismarda bulunan babaya hapis cezası! İndirim uygulanmadı
10:57 Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'yi kızdıracak paylaşım: Türkiye bu fedakarlığı asla unutmayacak
10:56 Vakalar 54 bini aştı, hastane önünde sonu görünmeyen kuyruk oluştu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 11:38:11. #1.13#
SON DAKİKA: KÜÇÜK KIZ ANLATINCA TACİZ VE CİNSEL SALDIRI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement