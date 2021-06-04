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Küçük kız anneannesiyle gittiği kursta Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi - Son Dakika

Küçük kız anneannesiyle gittiği kursta Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi

04.06.2021 21:02

Küçük kız anneannesiyle gittiği kursta Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi Isparta'da yaşayan 6 yaşındaki Ümran Kınalı, anneannesiyle birlikte başladığı kursta heves ettiği Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi.

Küçük kız anneannesiyle gittiği kursta Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi

ISPARTA - Isparta'da yaşayan 6 yaşındaki Ümran Kınalı, anneannesiyle birlikte başladığı kursta heves ettiği Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi. Kınalı, kendisi gibi küçük arkadaşlarına da Kur'an okumayı öğrenmelerini tavsiye etti.

Mehmet Tönge Mahallesi'nde ikamet eden ve anne, babası çalıştığı için anneannesinin baktığı 6 yaşındaki Ümran Kınalı, heves ederek başladığı Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi. 4 yaşındayken anneannesi Sebahat Kırmızı'nın yanında Kur'an kursuna giden Kınalı, daha sonra mahallede açılan İl Müftülüğü 4-6 yaş grubu Kur'an Kursuna başladı. Kınalı, anneannesinin de yardımıyla Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenirken, arkadaşlarına da bu konuda tavsiyede bulundu.

"Arkadaşlarıma Kur'an-ı Kerim okumalarını tavsiye ediyorum"

Ümran Kınalı, anneannesi ile evde Kur'an okuduğunu belirterek, "Öğretmenimle de Kur'an-ı Kerim okumayı pekiştiriyorum. Merak ettim, anneannem bana öğretti sonra kursa gittim. Kursumu, öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Arkadaşlarıma Kur'an-ı Kerim okumalarını tavsiye ediyorum" dedi.

"Benimle kursa gelir, devamlı soru sorardı"

Anneanne Sebahat Kırmızı, kendisinin kursa giderken Ümran'ın da geldiğini ve kendisine sürekli 'Anneanne şöyle mi, böyle mi' diye sorular sorduğunu söyledi. Kırmızı, "Ben kursa gidiyordum. Mahallemizde kursumuz açıldı. Çocuklarımız ve mahallemiz için çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm anne ve babaların çocuklarını bu kurslara göndermesini istiyorum. Ben kursa gittiğim için açılan kursa götürdüm. Çok güzel gelişti. Pandemi ortamında eğitim evden devam etti. Şükür başarabildik. Gücüm yettiği kadar ben de çalıştırıyorum" dedi.

"Gayreti ve sabrı ile Kur'an-ı Kerim'i okumayı başardı"

İl Müftülüğü 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu eğitmeni Tuğba Poyraz da bu yaş grubuna verilen din eğitimin müstakil bir din dersi şeklinde anlaşılmaması gerektiğini söyledi. Poyraz, "Din eğitimindeki amacımız öncelikle öğrencilerimize Hz. Peygamberimizin de yaptığı gibi sevgi, saygı, hoşgörü, değer verme, adaletli olma, doğru sözlü olma, selamlaşıp hal hatır sorma gibi değerleri çocuklarla olan doğal ilişkilerinde onlara kazandırmaya çalışmaktır. Bunun yanında gerekli olgunluğa erişmiş öğrencilerimiz Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenebilmektedirler. Ümran da bu öğrencilerimizden birisi. Gayreti ve sabrı ile Kur'an-ı Kerim'i okumayı başarmıştır, 40 hadisimizi ezberlemiştir. 4-6 yaş arasındaki tüm çocuklarımızı kayıt dönemlerinde kurslarımıza bekliyoruz" diye konuştu.

Küçük kız anneannesiyle gittiği kursta Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi
Küçük kız anneannesiyle gittiği kursta Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi
Küçük kız anneannesiyle gittiği kursta Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi
Küçük kız anneannesiyle gittiği kursta Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi

Isparta, Kınalı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçük kız anneannesiyle gittiği kursta Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi - Son Dakika


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