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Küçük kız aracın altında kaldı, vatandaşlar aracı elleriyle böyle kaldırdı

1 saat önce

Küçük kız aracın altında kaldı, vatandaşlar aracı elleriyle böyle kaldırdı Esenyurt'ta feci kaza güvenlik kamerasındaİSTANBUL - Esenyurt'ta annesiyle birlikte yolun karşısına geçen küçük kız seyir halindeki arabanın altında kaldı.

Küçük kız aracın altında kaldı, vatandaşlar aracı elleriyle böyle kaldırdı

Esenyurt'ta feci kaza güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Esenyurt'ta annesiyle birlikte yolun karşısına geçen küçük kız seyir halindeki arabanın altında kaldı. Çevredeki kalabalık 1 tonun üzerindeki aracı elleriyle kaldırarak küçük kızı çıkarırken yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, 3 gün önce akşam saatlerinde Esenyurt'ta meydana geldi. Yolda annesinin elini tutup yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza üst yoldan gelen kadın sürücünün kullandığı araç çarptı. Küçük kız kadın sürücünün kullandığı aracın altında kaldı. Yaşanan olay sonrası şoka giren yabancı uyruklu çocuğun annesi çığlıklarla yardım istedi. Kadının sesini duyan vatandaşlar 1 tonun üzerindeki aracı elleriyle kaldırarak çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerine çağrılan ambulans ile çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kaza yerine gelen polis ise kadın sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Feci kaza güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, küçük kızın annesiyle yolun karşısına geçerken seyir halindeki beyaz renkli aracın altında kalması görülüyor. Görüntülerin devamında ise kaza sonrası vatandaşların 1 ton ağırlığın üzerindeki aracı kaldırmaları yer alıyor.

(MD- ÖY-ÖFA

Küçük kız aracın altında kaldı, vatandaşlar aracı elleriyle böyle kaldırdı

Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:48 Kaynak: İHA
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