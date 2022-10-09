Olay İsaören Mahallesi'nde bulunan ailenin evinin bahçesinde meydana geldi. Valid Elahmedevinin bahçesine 41 AAL 55 plakalı traktörü park ederken, bahçede oynayan kızı 2 yaşındaki Lilaz'ın üzerinden geçti. Traktörün başı ve omzunun üzerinden geçtiği çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından başında ve omzunda kırıklar oluşan çocuk, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Küçük kız babasının kullandığı traktörün altında kaldı - Son Dakika

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