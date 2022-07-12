Küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığa ve buna göz yuman ailesine rekor ceza talebi! - Son Dakika
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Küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığa ve buna göz yuman ailesine rekor ceza talebi!

12.07.2022 14:42

Ankara'da, 15 yaşındaki S.K.'ye cinsel istismarda bulunan ve daha sonra çektiği müstehcen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan tacizci Emre Kara hakkında 6 ayrı suçtan 111,5 yıl; annesi, babası, ağabeyi ve dayısı hakkında da 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Çocuğun hayatını yaşanmaz hale getirildiği belirtildi.

Ankara'da yaşayan S.K., 2020 yılının yaz tatilinde ailesi ile birlikte memleketleri Haymana ilçesinin Kutluhan köyüne gitti. Burada Emre Kara (19) ile tanışan S.K., bir süre görüştükten sonra sevgili oldu. Ardından Ankara'ya dönen S.K., 2021 yılının ocak ayında evden kaçarak Kara'nın köydeki evine gitti. Ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine S.K. ve Kara daha sonra Konya'ya gitti. Bir süre burada kalan ikili, ardından tekrar köye dönerek Emre Kara'nın dayısı Hasan Çelik'in evinde yaşamaya başladı.

CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Emre Kara bu sürede, baba evinde, Konya'da yaşadıkları evde ve dayısının evinde S.K.'ye cinsel istismarda bulundu. Bir süre sonra ailesinin evine dönen S.K., başka bir arkadaşının yanında kaldığını söyledi. Ancak S.K. evine döndükten sonra Emre Kara, tekrar buluşarak birlikte olmak istedi. S.K.'nin görüşmek istememesi üzerine Kara, birlikte olduklarında çektiği müstehcen görüntüleri ifşa edeceğini söyleyerek şantaj yapıp, tehdit ve hakarette bulundu. Bunun üzerine S.K., ailesi birlikte polise giderek şikayetçi oldu.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Şikayet üzerine Emre Kara, S.K.'ye ait müstehcen görüntüleri önce akrabalarına gönderdi, ardından sosyal medya hesabından yayınladı. Ardından Emre Kara gözaltına alındı. S.K.'nin ise hastanede yapılan muayenesinde cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

15 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığına rekor ceza istendi: 111,5 yıl

111,5 YIL HAPİS CEZASI TALEBİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Emre Kara hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme', 'çocuk ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayımlamak', 'şantaj' ve 'hakaret' suçlarını zincirleme işlediği gerekçesiyle 111,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açarak, tutuklanması talebinde bulundu.

TUTUKLANDI

Ankara Batı 2'nci Ağır Ceza iddianameyi kabul ederek Emre Kara'nın tutuklanmasına karar verdi. Ayrıca savcılık Emre Kara'nın annesi Nuran Kara, babası İhsan Kara, ağabeyi Abbas Kara ve dayısı Hasan Çelik hakkında da 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

"ÇOCUĞUN HAYATINI YAŞANMAZ HALE GETİRDİ"

S.K.'nin avukatı İrem Esra Kömürcü Altun, faili tutuklatmak için bir senedir ciddi bir hukuksal mücadele verdiklerini belirterek, " Çocuk, fail tarafından kaçırıldıktan sonra nitelikli cinsel istismara mağdur bırakılıyor. Bu eyleme failin ailesinden birçok kişi de göz yumarak iştirak ediyor. Çocuğa evini açıyor, gelen kolluk kuvvetlerine çocuğun evlerinde olmadığını söylüyor. Çocuk adına suç duyurusunda bulunduktan sonra gelen Adli Tıp raporu çocuğun beyanlarını bire bir destekler nitelikteydi. Adaletin yerini bulması konusunda yaptığımız bir yıllık çaba sonunda bugün amacımıza ulaşarak faili tutuklatabildik. Bu süre zarfında fail hakkında uzaklaştırma kararı aldık ama fail çocuğun yolunu kesti. Çocuk okula giderken, 'Okula gitmeyeceksin' diye dövdü. Çocuğu staja giderken buldu, dövdü. Hepsi için ayrı ayrı şikayetlerde bulunduk. Çocuğun mahrem görüntülerini hukuka aykırı bir şekilde ele geçirerek yaydı. Hem çocuğun hem de ailesinin hayatını yaşanmaz hale getirdi. Biz 10'a yakın dosyayla çocuğun hayatını yaşanabilir hale getirmek için bütün eylemler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Çabalarımız sonunda hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinden sonra fail tutuklanarak cezaevine gönderildi" dedi.

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Kaynak: DHA

Emre Kara, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığa ve buna göz yuman ailesine rekor ceza talebi! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığa ve buna göz yuman ailesine rekor ceza talebi! - Son Dakika
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