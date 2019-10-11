Son Dakika Haberleri: Küçük kız evin önünde oynarken roketlerin hedefi oldu
Son Dakika 3. Sayfa Küçük kız evin önünde oynarken roketlerin hedefi oldu

Küçük kız evin önünde oynarken roketlerin hedefi oldu

1 saat önce

Fırat'ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehitlerinden olan 11 yaşındaki Elif Terim'in son anlarında yaşadığı dehşeti komşusu anlattı.

Küçük kız evin önünde oynarken roketlerin hedefi oldu, System.String[]

Fırat'ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehitlerinden olan 11 yaşındaki Elif Terim'in son anlarında yaşadığı dehşeti komşusu anlattı.


Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçelerinden Ceylanpınar'da evinin önünde arkadaşları ile oynayan 11 yaşındaki Elif Terim, PKK/YPG'li teröristlerin Rasulayn'dan attığı roketlerden birinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan o dehşet anlarını küçük kızın komşusu anlattı.


Roketin düşme anına tanık olan komşu Mehmet Demir, "Buraya art arda 2 roket düştü. Ben çocukların karşısında duruyordum. Bir baktım, duman kalktı, dumandan sonra 2 çocuğun yerde yattığını gördüm. Ben birini aldım, baktım kafasında derin bir yarası vardı. Kanlar içerisindeydi, az ileriye kadar taşıdım. Kan izleri halen duruyor. O sırada bir araba geldi, hemen bindirdik. Hastaneye götürdüler. Diğeri de hemen hastaneye kaldırıldı. İkisi de bizim mahallemizin çocuklarıydı" dedi.


Çocuklarını sınırdan uzak bölgelere gönderdiğini belirten Demir, kendisinin de Kürt olduğunu belirterek, YPG/PKK'lı teröristlere tepki gösterdi. Demir, "Teröristlerin Allah belalarını versin. YPG midir, PKK mıdır, nedir? Ben de Kürdüm. Kürt olunca bir şey mi oluyor yani. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:33 Kaynak: İHA
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