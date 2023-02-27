Küçük kız hareket halindeki minibüsten düştü, şoför yola devam etti - Son Dakika
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Küçük kız hareket halindeki minibüsten düştü, şoför yola devam etti

27.02.2023 23:30

- Küçük kız hareket halindeki minibüsten düştü, şoför yola devam etti Umman'da küçük kız, kapısı açık halde seyir eden minibüsten yola düştü.

- Küçük kız hareket halindeki minibüsten düştü, şoför yola devam etti
MUSKAT - Umman'da küçük kız, kapısı açık halde seyir eden minibüsten yola düştü. Küçük kız yerde bir süre hareketsiz kalırken, yola devam eden minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Umman'ın kuzeyindeki Nizwa eyaletinde küçük bir kız, okul çıkışı bindiği minibüsten hareket halindeyken yola düştü. Çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, minibüsün kapısı açık halde seyir ettiği ve minibüs sürücüsünün küçük kızın düşmesine aldırış etmeden yoluna devam ettiği görüldü. Kazanın ardından bir süre yerde hareketsiz kalan küçük kızın yardımına çevredeki diğer öğrenciler koşarken, kızın ayağa kalkmakta zorlandığı görüldü. Kazanın görüntüleri sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.Al Dakhiliyah Valiliği Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın yakından takip edildiği belirtilerek, küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçük kız hareket halindeki minibüsten düştü, şoför yola devam etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçük kız hareket halindeki minibüsten düştü, şoför yola devam etti - Son Dakika
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