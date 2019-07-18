Son Dakika Haberleri: Küçük kız kafasını korkuluğa sıkıştırdı
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Küçük kız kafasını korkuluğa sıkıştırdı

4 saat önce

Adıyaman'da kafasını pencere korkuluklarının demirine sıkıştıran küçük kızı itfaiye kurtardı.

Küçük kız kafasını korkuluğa sıkıştırdı, System.String[]
Adıyaman'da kafasını pencere korkuluklarının demirine sıkıştıran küçük kızı itfaiye kurtardı.

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesinde evin pencere korkuluklarından kafasını sıkıştıran Elanur Eken (4) kafasını korkuluklardan çıkartamadı. Elanur Eken'in kafasını çıkartamayınca ailesi itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekipleri küçük kızın kafasını sıkıştığı yerden kurtardı. - ADIYAMAN
Bahçelievler, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:11 Kaynak: İHA
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