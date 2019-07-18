Küçük kız kafasını korkuluğa sıkıştırdı
4 saat önce
Adıyaman'da kafasını pencere korkuluklarının demirine sıkıştıran küçük kızı itfaiye kurtardı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:11 Kaynak: İHA
'da kafasını pencere korkuluklarının demirine sıkıştıran küçük kızı itfaiye kurtardı.
Adıyaman merkez Bahçelievler
Mahallesinde evin pencere korkuluklarından kafasını sıkıştıran Elanur Eken (4) kafasını korkuluklardan çıkartamadı. Elanur Eken'in kafasını çıkartamayınca ailesi itfaiyeye haber verdi. İtfaiye
ekipleri küçük kızın kafasını sıkıştığı yerden kurtardı. - ADIYAMAN
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