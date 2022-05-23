Küçük kız sahile gitmek isterken tramvayın altında kaldı - Son Dakika
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Küçük kız sahile gitmek isterken tramvayın altında kaldı

23.05.2022 23:52
Küçük kız sahile gitmek isterken tramvayın altında kaldı

İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçerek sahile gitmek isteyen 12 yaşındaki kız, tramvayın altında kaldı.

İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçerek sahile gitmek isteyen 12 yaşındaki kız, tramvayın altında kaldı. Feci kaza bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yanında bulunan kız arkadaşı ile sahile gitmek isteyen 12 yaşındaki A.N.K. adlı kız çocuğu, araçların arasından koşarak yolun karşısına geçmek isterken Karataş Tramvay Durağı istikametinden Konak yönüne gitmekte olan tramvayın bir anda çarpması ile savruldu. Savrulan küçük kız tramvayın altında kalırken, tramvay ani fren yaparak durdu. Çevredeki vatandaşlar ve trafikte bulunan araç sürücüleri çocuğun yardımına koşarken, ihbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.N.K., daha sona İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda ezilme ve kırıklar bulunan küçük kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı

Öte yandan, yaşanan feci kaza trafikte bulunan bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçların arasından koşarak yolun karşısına geçmek isteyen küçük kızın bir anda kendisine çarpan tramvayın altında kaldığı ve çevredeki vatandaşlar ile sürücülerin kızın yardımına koştuğu görülüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Küçük kız sahile gitmek isterken tramvayın altında kaldı
Küçük kız sahile gitmek isterken tramvayın altında kaldı
Küçük kız sahile gitmek isterken tramvayın altında kaldı
Küçük kız sahile gitmek isterken tramvayın altında kaldı

YORUMLAR
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İZMİR'DE ÇOCUĞA TRAMVAYIN ÇARPTIĞI KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI İZMİR'DE ÇOCUĞA TRAMVAYIN ÇARPTIĞI KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI Sulama kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralandı Sulama kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA

Güzelyalı, Tragger, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçük kız sahile gitmek isterken tramvayın altında kaldı - Son Dakika


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