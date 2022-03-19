Küçük kıza çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Küçük kıza çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı

19.03.2022 16:20
Küçük kıza çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde cuma günü okul çıkışı arkadaşlarıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki kız çocuğuna çarpan otomobilin sürücüsü bugün sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde cuma günü okul çıkışı arkadaşlarıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki kız çocuğuna çarpan otomobilin sürücüsü bugün sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kaza, Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde cuma günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. D.Ü. (12) isimli kız çocuğu arkadaşlarıyla birlikte okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışırken E.M. yönetimindeki 35 AEP 40 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Kazada ağır yaralanan D.Ü., 112 Acil servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ciddiyetini koruyan küçük kızın akşam saatlerinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği ve tedavisine burada devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.M. (37) bugün sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - MANİSA

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Alaşehir, Manisa, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçük kıza çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı - Son Dakika


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