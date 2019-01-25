Son Dakika Haberleri: Küçük Kıza Sokakta Cinsel Saldırıda Bulunan Sanığın Akıl Sağlığı Yerinde Çıktı, 8 Yıl Ceza Aldı

Küçük Kıza Sokakta Cinsel Saldırıda Bulunan Sanığın Akıl Sağlığı Yerinde Çıktı, 8 Yıl Ceza Aldı

23 dakika önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu N.F.'ye sokak ortasında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan G.Z.S.'nin (51), akıl sağlığı yerinde çıktı.

Küçük Kıza Sokakta Cinsel Saldırıda Bulunan Sanığın Akıl Sağlığı Yerinde Çıktı, 8 Yıl Ceza Aldı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu N.F.'ye sokak ortasında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan G.Z.S.'nin (51), akıl sağlığı yerinde çıktı. Mahkeme, sanığı 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıp, cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak tahliye etti.

Olay, 14 Kasım 2017 günü Süleymanlar Mahallesi Gazi İsmail Konak Sokak üzerinde yaşandı.  13 yaşındaki G.Z.S. gittiği kurstan evine dönmek için yürümeye başladı. Ancak N.F.'ye, G.Z.S., yol üzerinde sarılarak, cinsel istismarda bulundu. N.F.'nin çığlık atması üzerine G.Z.S., çocuğu bırakıp, kaçtı. Küçük kızın yaşadıklarını anlattığı ailesi, şikayetçi oldu.  Polisin gözaltına aldığı G.Z.S. suçlamaları kabul etmeyerek, "Yolda karşılaştım. 'Benden korkmuyor musun?' dedim. Bir abi olarak onu, kucakladım. Yanağından öperek ayrıldım. İddia edildiği gibi bir eylemde bulunmadım" dedi. G.Z.S., tutuklandı.

Hakkında Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açılan G.Z.S. bugün görülen karar duruşmasında son kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık G.Z.S. ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı, sanık hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan 'cezai ehliyetinin tam' ve 'akıl sağlığının yerinde olduğuna' dair rapor geldiğini bildirdi. Sanık avukatı ise müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını savunarak, yeniden rapor alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, talebi reddederek, G.Z.S.'yi 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak, tahliye edildi. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:21 Kaynak: DHA

Zonguldak, Güncel
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