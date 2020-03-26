Küçük kızı can sıkıntısı zor duruma düşürdü - Son Dakika

Küçük kızı can sıkıntısı zor duruma düşürdü
6 saat önce
Ankara'nın Sincan ilçesinde korona virüs tedbirleri nedeniyle ailesi ile birlikte evde kalan küçük kızın başı balkon demirlerinin arasına sıkıştı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde korona virüs tedbirleri nedeniyle ailesi ile birlikte evde kalan küçük kızın başı balkon demirlerinin arasına sıkıştı. Küçük kızı itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Sincan'da evde durmaktan canı sıkılan küçük bir kız çocuğu evlerinin balkonundan sokağı seyretmek istedi. Küçük kızın başı soktuğu balkon demirleri arasına sıkıştı. Ailesi küçük kızı sıkıştığı yerden çıkartamayınca itfaiyeden yardım istedi. Sincan itfaiye ekipleri olay yerine gelerek minik kızı sıkıştığı yerden kurtardı.
(Gökşen Efe/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:40 Kaynak: İHA
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