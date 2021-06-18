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Küçük kızı için 9 ayda 71 kilo verdi - Son Dakika

Küçük kızı için 9 ayda 71 kilo verdi

18.06.2021 11:10
Küçük kızı için 9 ayda 71 kilo verdi, System.String[]

EDİRNE'de obeziteyle mücadele eden Gürkan Sezgin (40), kızı İlkim Deniz (5) ile daha fazla sosyalleşebilmek amacıyla tüp mide ameliyatı ve sonrasında spor ve düzenli beslenmeyle 9 ayda 71 kilo vererek 165 kilodan, 94 kiloya indi.

EDİRNE'de obeziteyle mücadele eden Gürkan Sezgin (40), kızı İlkim Deniz (5) ile daha fazla sosyalleşebilmek amacıyla tüp mide ameliyatı ve sonrasında spor ve düzenli beslenmeyle 9 ayda 71 kilo vererek 165 kilodan, 94 kiloya indi.

Keşan ilçesinde serbest muhasebeci ve mali müşavir olan Gürkan Sezgin, düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle 165 kiloya ulaştı. Aşırı kiloları nedeniyle bazı sağlık sorunları yaşayan ve kızı İlkim Deniz ile dışarıda vakit geçirmekte zorlanan Sezgin, geçen yıl Ekim ayında İstanbul'daki özel bir hastanede tüp mide ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası spor yapıp düzenli beslenen ve aracına binmeyi bırakıp işe bisikletle gidip gelen Sezgin, 9 ayda 71 kilo verdi.

'ŞİMDİ KIZIMI TRAMBOLİNE BEN GÖTÜRÜYORUM'Gürkan Sezgin, kızı İlkim Deniz ile dışarıda rahat vakit geçiremediği için bu kararı verdiğini belirterek, "Çıkış noktam, kızımla çok fazla sağlıklı vakit geçirememek oldu. Yazlıkta kızımı tramboline götürüyordum. Yazlığımızla, trambolin arasında 100 metrelik bir mesafe vardı.Ama ben bu 100 metreyi yürüdüğümde ve kızım trambolinde vakit geçirdiği sırada onubeklerken dizlerim uyuşuyordu. Ben de götürmek istemiyordum. Bir süre sonra kızım 'baba tramboline gidelim' demek yerine 'dede tramboline gidelim' demeye başladı. Bu da bir baba olarak beni mutsuz ettiği için kilolardan kurtulmanın zamanı geldiğine iyice ikna oldum. Şimdi kızımı tramboline ben götürüyorum. Hatta bisikletime bir çocuk koltuğu taktırdım.Artık her gün işten eve gidince, kızımla çıkarak bisikletle turluyoruz" dedi.'HAYATIMIN TAMAMINI BİSİKLETE ENTEGRE ETTİM'İstanbul'da ameliyat olduğunu ifade eden Sezgin, "Ameliyat olduktan 7-8 saat sonra ayağa kalktım, destek almadan yürüyebiliyordum. Ağrılı ve acılı bir ameliyat olmadı. İlk 15 gün çorbayla beslendim. Çorbayı bile süzerek içtim. İkinci 15 günlük süreçte taneli çorbayla da beslenmeye, yumurta ve peynir yemeye de başladım. Bu süreçte bol sıvı tükettim. İlk 1 aydan sonra da çatalla ezebildiğim tüm besinleri tüketmeye başladım. İlk 2 ay gaz yapan asitli yiyecek ve içeceklerden uzak durdum. 2 aydan sonra sağlık bir insanın yememesi gereken şeyler dışında her şeyi yemeye başladım. Bunun yanında tabii spor da önemli. Ameliyattan 15 gün sonra kendime bisiklet aldım. O günden beri yağmurlu, karlı bir hava olmadığı sürece işe bisikletle gidip geldim. Hayatımın tamamını bisiklete entegre ettim. Artık arabayı hanım kullanıyor. Ben çok mecbur kalmadıkça arabaya binmiyorum, bisikletle gideceğim yeregidiyorum" diye konuştu.'HAYAT ENERJİM ÇOK YÜKSELDİ'Gürkan Sezgin, ameliyat olduğu süreçten bugüne toplam 71 kilo verdiğini dile getirip, "Artık kendimi çok daha sağlıklı hissediyorum. Hayat enerjim çok yükseldi. Daha önce zor gelen veya yapamadığım tüm aktiviteleri artık yapabiliyorum. Ameliyat olmadan önce ayak tırnaklarımı kesmek benim için en zor aktivitelerden biriydi. Televizyon almıştım. Kablolarını takarken öyle bir terledim ki, kıyafetlerin suyunu sıksak kova doldururduk. Çok basit aktiviteleri bile yapamayacak durumdaydım. Ama şu an her şeyi yapabiliyorum. Çocuğumla, eşimle çok güzel vakit geçirebiliyorum. Bisiklete biniyorum ve uzun mesafeli kullanabiliyorum. Daha uzun yürüyüşler yapabiliyorum. Uyku kalitem çok arttı. Horlamam kesildi. Cildim ve saçım bile değişti. Artık çok fazla terlemiyorum. Ameliyattan sonra her yediğimi içtiğimi takip ettiler. Ben de kurallara itinasız olarak uyduğum için hiçbir sağlık problemi yaşamadım" ifadelerini kullandı.'GÖRDÜKLERİNDE BENİ TANIMIYORLAR'

Koronavirüs nedeniyle bir süredir görüşemediği arkadaşlarının kendisini görünce tanımakta güçlük çektiğini kaydeden Gürkan, "Ameliyattan sonra 9 aylık bir süreç geçti. Bu süreçte görüşemediğim ama tanıdığım insanlar yolda gördüklerinde beni tanımıyorlar. Ben tanıdığım için biriyle konuşuyorum ama o beni tanıyamıyor. İnsanlar 'nerden tanıyorum' diye soruyor. Tanıdıklarında ise çok şaşırarak, mahcup hissediyorlar. Bundan bir şikayetim yok, gayet de mutluyum. O yüzden beni ilk görüşte çıkaramayanların hiç mahcup olmasına gerek yok" dedi.


Küçük kızı için 9 ayda 71 kilo verdi
Küçük kızı için 9 ayda 71 kilo verdi
Küçük kızı için 9 ayda 71 kilo verdi
Küçük kızı için 9 ayda 71 kilo verdi
Küçük kızı için 9 ayda 71 kilo verdi
Küçük kızı için 9 ayda 71 kilo verdi
Küçük kızı için 9 ayda 71 kilo verdi
Küçük kızı için 9 ayda 71 kilo verdi
Küçük kızı için 9 ayda 71 kilo verdi
Küçük kızı için 9 ayda 71 kilo verdi
Küçük kızı için 9 ayda 71 kilo verdi
Küçük kızı için 9 ayda 71 kilo verdi
Küçük kızı için 9 ayda 71 kilo verdi

İstanbul, Keşan, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Küçük kızı için 9 ayda 71 kilo verdi - Son Dakika


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