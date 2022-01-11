Üye Girişi
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri - Son Dakika

Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri

11.01.2022 14:11

Ümraniye'de 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, kızın akrabaları tarafından kızın ağzından yazılan mesajlar ile buluşmaya davet edildi. Buluşma yerine gelen şüpheli, tuzağa düştüğünü anlayınca minibüsüyle kaçmaya çalıştı. Minibüsün arkasından koşanlardan biri aracın arka camını kırdı, ardından araçtan içeri girip tacizciyi dövdü. O anlar kameralara da yansıdı.

Ümraniye Birlik Sanayi Sitesi'nde dün saat 18.38 sıralarında iddiaya göre 13 yaşındaki kıza tacizde bulunan şüpheli, kızın akrabaları tarafından kızın ağzından yazılan mesajlar ile buluşma teklifi edilerek kandırıldı.

TUZAĞI ANLAYINCA ARABAYLA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Şüpheli şahıs olay yerine geldiğinde kalabalık akrabaları görünce kandırıldığını anladı. Kaçmaya çalışan şahıs, ters yönde ilerleyip sanayi sitesine girdi. Şüphelinin kaçtığını fark eden ve minibüsün arkasından koşan akrabalardan biri, aracın arka camını kırıp içeri girdi.

Ümraniye'de tacizciye filmleri aratmayan tuzaklı saldırı

ARAÇTAN İNDİRİP DÖVDÜLER

Çıkmaz sokağa giren şüpheliyi aracından indiren kişiler, şüpheliyi darp etti. Sanayi esnafının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Tacizci olduğu iddia edilen şahısın başına darbe aldığı ve kaburgasında da kırıklar olduğu belirtildi. Şüpheli, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'de tacizciye filmleri aratmayan tuzaklı saldırı

"ÇOK KALABALIKLARDI"

Olay anına tanıklık eden sanayi esnafı Önder Tunç, "Biz burada duruyorduk böyle. Bir anda sokağın başından bir tane araç hızlı bir şekilde giriş yaptı buraya. Başta hırsız zannettik biz. Geldikten sonra bu tarafa döndü. Burası kapalı olduğu için çıkamadı. O esnada arabanın içerisine arka camdan birisi kırıp girmiş. O kişi boğazına sarıldı. Arbede çıktı. Arabanın kapısını açtılar. Aşağı düştü çocuk. Ondan sonra beş-altı kişi geldi, buna saldırdılar. O sıra adamın durumu kötüydü, çok iyi değildi. Ayırmaya çalıştık ama kavga eden arkadaşların hiç ayrılmaya niyeti yoktu. Polisi, ambulansı aradık. Ayırmaya çalışırken kavga eden arkadaşlar bırakın dedi. "Bu sapık, tecavüz etti" dediler çocuğumuza. Bunlar onları söyleyince biz de artık ayırmaktan vazgeçtik. O araçla gelen kişi bu kavga edenlerin, dövenlerin herhalde kızının bir tanesiyle bir sorun yaşamış. Bir tecavüz olayı anlatılıyor. Bundan dolayı saldırmışlar." ifadelerini kullandı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, minibüsle kaçan şahsın arkasından koşanlardan biri minibüsün arka camını patlatıyor ardından tırmanıp aracın içerisine giriyor. Taciz şüphelisi şahsın kanlar içerisinde yerde yattığı da görülüyor.

YORUMLAR
500

Ümraniye, Tragger, kavga, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri - Son Dakika


Kılıçdaroğlu herkesin merak ettiği o soruyu sordu: Dolar düşünce neden zam yapıyorsunuz? Kılıçdaroğlu herkesin merak ettiği o soruyu sordu: Dolar düşünce neden zam yapıyorsunuz?         
14:18
Tıp öğrencisi oğlu cemaat yurdundan şikayet ederek intihar etti! Baba: 25 yıldır cemaatteyim Tıp öğrencisi oğlu cemaat yurdundan şikayet ederek intihar etti! Baba: 25 yıldır cemaatteyim         
14:08
Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı         
13:54
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş         
12:10
Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek? Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek?         
12:08
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
14:18 Kılıçdaroğlu herkesin merak ettiği o soruyu sordu: Dolar düşünce neden zam yapıyorsunuz?
14:14 Konyaspor hiçbir şeyden çekmedi trafik kazalarından çektiği kadar! Tevfik Lav, Poljac ve en son k Ahmet Çalık
14:11 Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri
14:07 Tıp öğrencisi oğlu cemaat yurdundan şikayet ederek intihar etti! Baba: 25 yıldır cemaatteyim
13:54 Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı
13:54 Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı
13:41 Teoman, oyuncu Gülcan Arslan ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı: Kızı tanımıyorum bile
13:26 Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı
13:04 Milyonlar çıkacak kararı bekliyor! Meclis'te gündem yeni memur ve emekli zamları
12:40 Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan ile ortak görüş: Reformlar desteklenmeli!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 14:30:14. #1.13#
SON DAKİKA: Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement