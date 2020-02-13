Küçük kızı kaçıran zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçük kızı kaçıran zanlı tutuklandı - Son Dakika

Küçük kızı kaçıran zanlı tutuklandı

7 saat önce

14 yaşındaki kızı kaçıran 32 yaşındaki M.T. ve arkadaşı tutuklandı.

Küçük kızı kaçıran zanlı tutuklandı, System.String[]

14 yaşındaki kızı kaçıran 32 yaşındaki M.T. ve arkadaşı tutuklandı.

Samsun'da 25 Aralık 2019 günü 35 yaşındaki M.T. tarafından kaçırılan 14 yaşındaki M. K., 18 gün sonra bulunmuştu. Müge Anlı'ya konuk olan küçük kızın annesi A.M.; "Kızımı kaçıran M., erkek gibi yaşıyor. Erkek gibi davranıyor. Kızım için çok korkuyorum" demişti.

Samsun Emniyeti, Müge Anlı'ya gelen ihbarları değerlenip küçük kızı ve onu kaçıran M.T.'nin yerini belirlemişti. 48 yaşındaki İ.Y.'nin evinde bulunmuşlardı.

Programda verilen bilgilere göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, M.T. ve İ.Y., 'Küçük yaşta çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

(İHA)

Müge Anlı, Aralık, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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