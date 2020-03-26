Küçük kızın kafası balkon demirlerine sıkıştı, itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Küçük kızın kafası balkon demirlerine sıkıştı, itfaiye ekipleri kurtardı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde korona virüs tedbirleri nedeniyle aile ile birlikte evde kalan küçük kızın başı balkon demirlerini sıkıştı. Küçük kızı itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Sincan'da evde durmaktan canı sıkılan küçük bir kız çocuğu evinin balkonuna çıkarak sokağı seyretmek istedi. Küçük kızın başı soktuğu balkon demirleri arasına sıkıştı. Ailesi küçük kızı kurtarmak için itfaiyeden yardım istedi. Sincan itfaiyesine bağlı ekipler minik kızı sıkıştığı balkon demirlerinden kurtardı.