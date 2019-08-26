Son Dakika Haberleri: Küçük kızın kamyon kasasında tehlikeli yolculuğu kamerada
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Küçük kızın kamyon kasasında tehlikeli yolculuğu kamerada

35 dakika önce

Küçük kızın kamyon kasasında tehlikeli yolculuğu kameradaBOLU - Bolu D-100 karayolunda seyir halinde olan bir kamyonun kasasında korunaksız oturan küçük kızın tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Küçük kızın kamyon kasasında tehlikeli yolculuğu kamerada

BOLU - Bolu D-100 karayolunda seyir halinde olan bir kamyonun kasasında korunaksız oturan küçük kızın tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu Ankara istikametinde ilerleyen 14 ALL 353 plakalı kamyonun kasasında küçük bir kızın korunaksız bir şekilde yolculuk yapması diğer sürücülerin dikkatini çekti. Kamyonun arkasında seyreden bir otomobilde bulunan kişi, küçük kızın tehlikeli yolculuğunu kaydetti. Görüntülerde, küçük kızın kamyonun kasasının arka kısmındaki kapağa oturduğu yer alırken, yaklaşık 80-90 kilometre hızla ilerleyen kamyondaki kızın tehlikeli yolculuğu korku dolu anlar yaşattı.

Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:56 Kaynak: İHA
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