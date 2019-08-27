Küçük kızının gözü önünde vurulan Tuğba Anlak hayatını kaybetti
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İstanbul Arnavutköy'de 31 Temmuz'da evinde temizlik yaparken 6 yaşındaki kızının gözleri önünde başından vurulan Tuğba Anlak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:35 Kaynak: İHA
İstanbul Arnavutköy'de 31 Temmuz'da evinde temizlik yaparken 6 yaşındaki kızının gözleri önünde başından vurulan Tuğba Anlak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arnavutköy'deki evinde 31 Temmuz akşamı temizlik yaparken Murat U. tarafından 6 yaşındaki küçük kızının gözü önünde başından vurulan Tuğba Anlak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, olayın ardından yakalanan Murat U. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tuğba Anlak'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.
(İHA)
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