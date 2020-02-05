Küçük Kızlar Bilecik İl Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Küçük Kızlar Bilecik İl Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika Spor

Küçük Kızlar Bilecik İl Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor

6 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu Küçük Kızlar Bilecik İl Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken, şampiyonanın 4. haftasında Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün A ve B takımları karşı karşıya geldi.

Küçük Kızlar Bilecik İl Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu Küçük Kızlar Bilecik İl Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken, şampiyonanın 4. haftasında Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün A ve B takımları karşı karşıya geldi.


Bozüyük Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün A takımı, B takımını 3-0 mağlup etti. Yoğun bir seyirci desteği ile oynanan maçta şampiyonun belirlenmesine 2 hafta kala Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü küçük kızlar takımı turnuvada ne kadar iddialı olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi. - BİLECİK

Türkiye Voleybol Federasyonu, Bozüyük, Bilecik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:39 Kaynak: İHA
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