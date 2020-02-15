Küçük kızlarda şampiyon belli oldu - Son Dakika
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Küçük kızlarda şampiyon belli oldu

7 saat önce

DÜZCE (İHA) – Okul Sporları federasyonu ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği küçük kızlar basketbol kategorisi müsabakaları sona erdi.

Küçük kızlarda şampiyon belli oldu, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Okul Sporları federasyonu ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği küçük kızlar basketbol kategorisi müsabakaları sona erdi.


Okul sporları federasyonu ve Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği küçük kızlar basketbol il şampiyonası sona erdi. 18 Temmuz Spor salonunda gerçekleştirilen final müsabakasında TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Cumayeri Ortaokulu karşılaştı. Maçın başından sonuna üstün oynayan TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu şampiyon olarak Düzce'yi Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı. İkinci Cumayeri Ortaokulu olurken, üçüncü Rıza Malatyalı Ortaokulu oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdür Vekili Harun İşçi, okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri takdim etti. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:29 Kaynak: İHA
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