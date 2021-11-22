Küçük Kızlarımız filede sezona galibiyetle başladı - Son Dakika

Müsabakayı 25-9, 25-7 ve 25-14'lük setlerle 3-0 önde tamamlayan takımımız sezona galibiyetle başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol takımı, küçük kızlar liginin ilk haftasında Muradiye Spor Salonu'nda Kulaspor ile karşılaştı. Caner Doğançay ve Selin Etker yönetimindeki takımımız baştan sona üstün götürdü. İlk seti 25-9 önde tamamlayan ekibimiz, ikinci setten ise 25-7 önde ayrıldı. Müsabakanın son setini de 25-14 kazanan takımımız, maçı 3-0'lık skorla kazandı. Yeşil-beyazlı küçük kızlarımız, bu sonuçla küçük kızlar ligine galibiyetle başladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş de alınan galibiyetten ötürü takımı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Takımımız bir sonraki müsabakasında 27 Kasım Cumartesi günü Soma Ilgaz Spor ile Çok Amaçlı Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.