Küçük kızlarımız grubunu lider tamamladı - Son Dakika

Küçük kızlarımız grubunu lider tamamladı
24.06.2021 08:27
Manisa Büyükşehir Belediyespor küçük kız voleybol takımı, Valilik turnuvasında İl Gençlik Spor ile karşılaştı. Müsabakadan 3-2'lik skorla galip ayrılan küçük kız takımımız grubunu lider tamamlamayı başardı.
Manisa Valiliği voleybol turnuvası müsabakaları Atatürk Spor Salonu'nda tüm hızıyla sürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor küçük kız voleybol takımı turnuva kapsamında İl Gençlik Spor ile karşı karşıya geldi. Müsabakada çekişmeli geçen ilk seti 27-29 İl Gençlik Spor'un üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci seti de 23-25 önde tamamlayan İl Gençlik Spor karşılaşmada 2-0 öne geçti.3'üncü sette müsabakaya ağırlığını koyan küçük kız takımımız seti 25-11 önde tamamlandı. Dördüncü seti 25-15 önde tamamlayan takımımız skoru 2-2'ye getirdi. Son seti de 15-6 önde tamamlayan küçük kız voleybol takımımız müsabakadan 3-2'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Grubunu lider tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor küçük kız voleybol takımımız 25 Haziran'da diğer grubun ikincisi ile karşı karşıya gelecek.
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