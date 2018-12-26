Küçük Kulüp'te Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri için Anlamlı Turnuva

Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Dul Yetimler Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Doğru yaptığı konuşmada "Şehitlerimizin aziz hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerimizin sorunlarına çözüm bulmak, şehit ve gazilerimizin çocuklarını eğitim hayatlarında desteklemek amacıyla sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu amaçla düzenlenen kahvaltı ve tavla turnuvası bizim için moral kaynağı oldu. Bizi her zaman destekleyen Küçük Kulüp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik, Buca Rotary Başkanı Hasan Çetin ve geçmiş dönem Başkanı İlker Genç'e teşekkürlerimi sunarım " dedi.

Yaptığı konuşmasında şehit aileleri ve gazilerimizin baş tacımız olduğunun altını çizen Küçük Kulüp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik, Küçük Kulüp olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi'nin sadece moral, motivasyon olarak değil fiili olarak ta yanında olduklarını belitti.

Buca Rotary Başkanı Hasan Çetin'de tüm sivil toplum kuruluşlarının ve İzmir'imizin bu özel derneği desteklemesi gerektiğini belitti.

Tavla Turnuvası Birincisi Mustafa Kurdak, ikincisi Gazi Emekli Albay Koray Akalın üçüncüsü ise Etem Güngör oldu ve ödüllerini dernek başkanlarının ellerinden aldı.