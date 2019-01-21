Son Dakika Haberleri: Küçük Kulüp'ten Çolakoğlu'na Anlamlı Plaket

Küçük Kulüp'ten Çolakoğlu'na Anlamlı Plaket

1 saat önce

Küçük Kulüp Derneği, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Olağan Mali Genel Kurulu'nda Divan Başkanlığı görevini üstlenen Kemal Çolakoğlu'na, 20. kez bu görevi üstlendiği için plaket takdim etti.

Küçük Kulüp'ten Çolakoğlu'na Anlamlı Plaket, System.String[]

Plaket takdimi sırasında Çolakoğlu "20. kez divan kurulu başkanı olmaktan onur duyuyorum. Bu plaketi almaktan dolayı çok mutlu oldum. Bana duyulan itimattan dolayı teşekkür ederim." dedi.

Küçük Kulüp Başkanı Emre Sarıgedik ise yaptığı konuşmasında, "Bir hizmet senemizi daha başarıyla bitirdik. Küçük Kulüp gittikçe güçlenen bir sivil toplum örgütü, önemli bir marka oldu. Kemal Çolakoğlu, İzmir'de iş ve cemiyet hayatının önde gelen bir ismi olarak bugüne kadar bu yolda bizi hiç yalnız bırakmadı. Kendisinin tecrübeleri, bizler için her zaman başvurulacak güvenli bir liman olmuştur. Bugün de Küçük Kulüp ailesi adına, ailemizde böylesi emeği bulunan kıymetli büyüğümüz Sayın Çolakoğlu'na bu plaketi verme görevinin bana düşmesinden dolayı onur duyuyorum. Nice divan kurulu başkanlıklarına ve ağabeyliklerine şahit olmak dileğiyle." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:46 Kaynak: Bültenler

Kemal Çolakoğlu, Güncel
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