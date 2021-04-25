KÜÇÜK KUŞLARIN ŞAŞIRTAN YOLCULUĞU; 8 GRAM BİR KUŞ, KARADENİZ'İ BİR GECEDE GEÇEBİLİYOR - Son Dakika

VERİCİ takılamayan küçük kuşlar, göç yollarının incelenmesi için İstanbul'da halkalanıyor. İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen halkalama, 8 ile 10 gram ağırlığındaki bir kuşun gecede yaklaşık 500 kilometre yol aldığını gösterdi. Haziran ayına kadar 3 bin kuşun halkalanması planlanan çalışmayla ilgili bilgi veren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Ergün Bacak, Karadeniz veya Akdeniz'i bir gecede geçebiliyorlar. Yani 400- 500 kilometre yol alabiliyorlar. Bu yüzden vücut ağırlığının iki katı yağı depolayabiliyorlar dedi.

DÜNYA GENELİDEKİ İSTASYONLAR BİRBİRLERİYLE HABERLEŞİYOR

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu, kuşların göç yollarını belirlemek için halkalama çalışması başlattı. Çalışma kapsamında zararsız ağlar ile yakalanan kuşlar, akademisyenler tarafından inceleniyor. Ağlara takılan kuşlarda bacak boyu, tüy büyüklüğü, kanat genişliği, kuyruk boyutu, vücuttaki yağlanma durumu gibi fiziksel özelliklerin yanı sıra herhangi bir hastalığı olup olmadığı ve kene taşıyıp taşımadığı kontrol ediliyor. Ardından kuş, tekrar doğaya salınıyor. Bir başka istasyondaki ağa takıldığında da halkaların üzerinde yazan bilgiler ile o kuş türünün nasıl bir göç yolu izlediği, tür sayılarındaki değişiklikler gibi önemli bilgiler elde ediliyor. Dünya genelindeki istasyonlar birbirleriyle veri alışverişinde bulunuyor.

İstanbul'daki halkalama çalışmaları, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın Avcılar'daki kampüsünde yapılıyor. Çalışmaları sürdüren ekipte yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Ergün Bacak, haziran ayına kadar yaklaşık 3 bin kuşu halkalamayı planladıklarını söyledi.

8 -10 GRAM AĞIRLIĞINDA BİR KUŞ, KARADENİZ'İ VE AKDENİZ'İ BİR GECEDE GEÇEBİLİYOR

Ergün Bacak, Bu kadar küçük kuşlar, geceleri ve aktif göç ediyorlar. Bir kuş 8 ya da 10 gram ağırlığında. Karadeniz veya Akdeniz'i bir gecede geçebiliyorlar. Yani 400- 500 kilometre yol alabiliyorlar. Bu yüzden vücut ağırlığının iki katı yağı depolayabiliyorlar dedi. Bacak, Halkalamanın asıl amacı göç yollarını tespit edebilmek, bunlar küçük kuşlar verici takamıyorsunuz. O yüzden biz de halkalama yapıyoruz. Uluslararası halkalama istasyonları mevcut. Avrupa'da bu çalışma çok yaygın diye konuştu.

SAMSUN'DA HALKALANAN BİR KUŞ 3 GÜNDE MERSİN'E GELDİ

Halkalama işlemi içinde özel bir lisansı bulunan Ergün Bacak, Bir kuş, İsrail'de halkalanıyor bir kaç gün sonra Türkiye'de tekrar yakalanıyor. Samsun'da halkalanan bir yalıçapkını, üç gün sonra Mersin'de tekrar yakalanıyor ifadesini kullandı. Haziran başına kadar muhtemelen üç bin kadar kuş yakalayacağız diyen Bacak, Bu ağlar kuşlara herhangi bir şekilde zarar vermiyor. Ağları her saatte bir kontrole çıkıyoruz, hava çok sıcak ve yağmurlu olduğu zaman ise bu kontrollerimizi yarım saatte bire kadar düşürüyoruz şeklinde konuştu.