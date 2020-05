Küçük kuzenlerin sokak hayvanları için isteği karşılıksız kalmadı - Son Dakika

İzmit Belediyesi, Elfin Nisa ve Bulut Ediş adlı 2 kuzenin talebi üzerine sokak hayvanları için hayvan barınağı kulübesini teslim etti.



İzmit Gültepe Mahallesi Sinem Sokak'ta ikamet eden Elfin Nisa ve Bulut Ediş isimli 2 küçük kuzen uzun süredir beraber bakımını üstlendikleri ve oynadıkları sokak kedisi için İzmit Belediyesi'nden hayvan barınağı kulübesi istedi. İki küçük kuzenin talebi üzerine harekete geçen İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kendi hazırladığı hayvan barınma kulübesini teslim etmek üzere yola çıktı.



Ramazan Bayramı'nın 2. gününde Ediş kuzenlerin kapısını çalan ekipler kulübeyi teslim etti. Ediş kuzenler ve aileleri sosyal medya üzerinden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Sosyal medya üzerinden kısa sürede çok sayıda beğeni alan paylaşıma cevap veren Başkan Hürriyet, "Her can bizim için kıymetli. Çocuklarımıza küçük yaşta hayvan sevgisini aşılayan tüm ailelerimize teşekkür ediyorum. Her zaman bu sevgiyi destekleyeceğiz" dedi. - KOCAELİ