Küçük Lamia, umutları yeşertti - Son Dakika
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Küçük Lamia, umutları yeşertti

08.02.2023 10:12
Küçük Lamia, umutları yeşertti

Hatay'da devam eden kurtarma çalışmalarında 6 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak çıkarıldı.

Hatay'da devam eden kurtarma çalışmalarında 6 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak çıkarıldı. İsminin Lamia olduğu öğrenilen küçük kızın yaklaşık 50 saat sonra sağ olarak kurtarılması umutları yeşertti.

Hatay'da kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ülkenin her yerinden gelen kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ederken, zaman zaman duygusal anlar da yaşanıyor. Hatay merkezde yıkılan bir binadan ses duyan Bodrum İyilik Takipçileri, kurtardıkları bir kız çocuğunu enkazdan çıkarırken duygularına hakim olmadı. Ayağından yaralı olan çocuk, yıkılan binadan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık 50 saat sonra kurtarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Lamia, umutları yeşertti. - HATAY

Kaynak: İHA
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Hatay, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçük Lamia, umutları yeşertti - Son Dakika

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