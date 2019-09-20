Küçük Leyla'nın davasında 12 tanık ifadelerini değiştirdi

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, Ağrı'da kaybolmasının ardından cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in davasında 12 tanığın ifadelerini değiştirdiğini belirterek, "Anne dua ediyor birilerinin dili sürçsün de gerçekler ortaya çıksın diye" dedi.



Kaybolmasının ardından cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in davası ile ilgili açıklamalarda bulunan



UCİM Derneği Başkanı Saadet Özkan, ailenin başta şikayetçi olmadıkları için, geri çekildikleri için, avukatları olmadığı için Leyla'nın yalnız olduğunu ifade etti. Özkan, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geldi ama bir



söz hakkı ya da çocuğun davaya hakim olunmadığı için davada mahkeme heyeti direniyor. Şuana kadar ifadeye giren 12 tanığın da hepsi ifadelerini değiştirdi. 'Hatırlamıyorum' sözlerini duyuyoruz. Mahkeme heyeti yalancı tanıklığın da ceza olduğunu iletti ama hiçbiri konuşmuyor şuanda. Biz bir karar verildiğini düşünüyoruz, o kararı uyguluyorlar" dedi.



"Anne birilerinin dili sürçsün de gerçekler ortaya çıksın diye bekliyor"



Davaya ilişkin olarak annenin konuşamadığını ifade eden Özkan, "Anne konuşamıyor. Yani anne çok çaresiz bir durumda, biz annenin gözyaşlarını görüyoruz. Şuanda Allah'tan medet umuyor. Dua okuyor birilerinin dili sürçsün de gerçekler ortaya çıksın diye. Bu ülkenin adaleti, hakimleri, yargıçları var. Bizde UCİM olarak buradayız. Ağrı Barosu'nun müdahilliği kabul edildi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kabul edildi. Sanık avukatları bizlerin müdahilliğinin kabul edilmemesi taleplerini ilettiler. Biz sözleşmelere, protokollere imza atmış bir ülkeyiz. Bugün bu çocuğun yararı için buradayız. Bugün Leyla aramızda yok ama bu çok emsal bir durum. Türkiye'deki birçok çocuğun sesi. Hepsi sustular, hiçbiri konuşmadılar. Biz diyoruz ya 'Konuşmayan dilsiz şeytandır', herkes konuşsun. Bu çocuğun ahı yerde kalmaz" diye konuştu.



"6 çocuğum var, nasıl konuşayım"



Annenin ifadesinde yapanlardan şikayetçi olduğunu söyleyen Özkan, "Konuşamıyor, çünkü şöyle bir kelime söyledi, '6 çocuğum var, konuşamıyorum.' Hakimin söylediği ise 'Hiç yerde çocuğun gitti lütfen konuş' dedi, anne ise 'Nasıl konuşayım, 6 çocuğum var' dedi. Anaların ahı çıkar. Biz bu mücadeleye devam edeceğiz, bu davanın her celsesinde burada olacağız" ifadelerini kullandı.



Sanatçıları Ağrı'ya davet etti



Herkesin davaya katılması için çağrıda bulunan Özkan, "Türk halkına sesleniyorum, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanlara sesleniyorum, ülkenin batısından doğusuna herkese sesleniyorum lütfen herkes klavyenin başından kalksın, davaya gelsinler. Ben sanatçıları da davet ediyorum" dedi.



Saadet öğretmen gözyaşlarını tutamadı



Saadet Özkan, Leyla'nın kaybolduğu günden itibaren yaşananları anlatırken gözleri doldu. Leyla'yı hep aradıklarını vurgulayan Özkan, "Biz Leyla'yı 18 gün aradık. Leyla için çok ağladık. Başka Leylalar da ölmesin, çocuklar ölmesinler, şeker de yiyebilsinler. Çocukları katledenler cezasını çeksin. Kaybetmekten korkanlar değil mücadele edenler kazanırlar. Çocuklar vatandır, biz bu yolda ülkemizdeki her çocuğa sahip çıkacağız. Adamlık çocuklara sahip çıkmaktır. Biz tutuklamalar gelirse çözülür diye düşünüyoruz. Çok iyi bir heyet var, heyet elinden geleni yapıyor. Göz göre göre burada beyanlar değiştiriliyor. Şuanda tüm heyet, ince ince ara başlıklar üzerinden elinden geleni yapıyor. Herkes Leyla'nın burada olmayan ruhu için mücadele ediyor. Baba konuşamıyor, şikayetçi değilim diyor. Konuşamıyorlar, bir karar alınmış ve bu karar uygulanıyor" açıklamalarında bulundu. - AĞRI