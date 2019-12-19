Küçük Leyla'nın davasında yeni gelişme - Son Dakika
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Küçük Leyla'nın davasında yeni gelişme

6 saat önce

4 yaşındaki Leyla Aydemir geçtiğimiz yıl Ağrı'da Ramazan Bayramı için gittiği dedesinin köyünde kaybolmuş ve 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı.

Küçük Leyla'nın davasında yeni gelişme, System.String[]

4 yaşındaki Leyla Aydemir geçtiğimiz yıl Ağrı'da Ramazan Bayramı için gittiği dedesinin köyünde kaybolmuş ve 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan amcası, "mevcut delil durumu, tutuklulukta geçen süre, dosyasın gelmiş olduğu aşama" sebebiyle tahliye edildi.

Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 15 Haziran 2018 tarihinde gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki kızları Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili "kasten adam öldürme" suçundan tutuklu yargılanan baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir 17 ay sonra serbest bırakıldı. Diğer tutuklu amca Yusuf Aydemir'in ise tutukluluğu devam ediyor.

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk davada küçük kızın ailesinin avukatın bürosuna giderek, "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıkmış ve Aydemir ailesi sanıklardan şikayetçi olmamıştı. Bunun üzerine mahkeme heyeti, sanık savunmalarını dinledikten sonra amca Yusuf Aydemir'in de tutuklu yargılanmasına karar vermişti. Tutuklu yargılanan Mehmet Ali Aydemir ise "mevcut delil durumu, tutuklulukta geçen süre, dosyasın gelmiş olduğu aşama" sebebiyle tutuklandığı günden tam 17 ay sonra tahliye edildi.

Duruşmanın 2. celsesi ise 21 Şubat tarihinde görülecek.

(Sefa Tetik/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
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