Acılı baba Murat Pınar, başka çocukların ölmemesi için mücadele edecek - Son Dakika

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Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki kız çocuğunun babası Murat Pınar, "İnşallah bundan sonra başka çocukları bu şekilde toprağa vermeyeceğiz. Onun için elimden gelen her türlü mücadeleyi vereceğim. Dava süreçlerimiz olacak." dedi.

Tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın cenazesi, Belek Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.