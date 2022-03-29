Küçük Mahra'ya anne, baba ve kardeşinden gözyaşları arasında son dokunuş - Son Dakika
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Küçük Mahra'ya anne, baba ve kardeşinden gözyaşları arasında son dokunuş

29.03.2022 14:58

Küçük Mahra'ya anne, baba ve kardeşinden gözyaşları arasında son dokunuş Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı küçük kız son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı Anne, baba, ve küçük kardeşi ise tabuta birlikte sarılarak gözyaşı döktü Anne Derya Pınar: "Ablan melek oldu yavrum.

Küçük Mahra'ya anne, baba ve kardeşinden gözyaşları arasında son dokunuş

Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı küçük kız son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı

Anne, baba, ve küçük kardeşi ise tabuta birlikte sarılarak gözyaşı döktü

Anne Derya Pınar: "Ablan melek oldu yavrum. O hem kalbi güzel, hem de kendi çok güzeldi"

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, 23 gün sonra hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra gözyaşları arasında toprağa verildi. Küçük kızın, anne, baba ve kardeşi ise tabuta son kez sarılarak göz yaştı döktü. Annenin, "Ablan melek oldu yavrum. O hem kalbi güzel, hem de kendi çok güzeldi. Onu hep güzel, neşeli hatırlayacağız" sözleri ise yürekleri yaktı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde 5 Mart Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı. O esnada İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun tekerleği, Mahra'nın sağ bacağının üstünden geçti. Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti. Çevredekilerin yardımıyla sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı küçük kız ambulansla Antalya'ya sevk edildi.

Yaşadığı eve götürülüp, helallik alındı

Hastaneye sevkinden kısa bir süre sonra bacağı kesilen ve 23 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mahra, dün hayatını kaybetti. Cenaze ise işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Sabah saatlerinde gözyaşları arasında anne Derya Pınar ve baba Murat Pınar tarafından teslim alınan cenaze önce Serik Devlet Hastanesi morguna getirilerek define hazır hale getirildi. Daha sonra Belek Mahallesinde ailenin yaşadığı eve getirilerek burada dua edilip helallik alındı.

Tabuta sarılan aile uzun süre gözyaşı döktü

Cenaze için Belek Camii'nde tören düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, aile yakınları ve ailenin mesai arkadaşları katıldı. Cenaze namazı öncesi anne Derya Pınar, Baba Murat Pınar ve 8 yaşındaki çocukları Murat Pınar tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Küçük Murat'ı anne ve babası teselli etti

8 yaşındaki küçük çocuğu ise anne ve babası teselli etti. Annenin, "Ablan melek oldu yavrum. O hem kalbi güzel, hem de kendi çok güzeldi" cümleleri ise gözyaşlarına boğdu. Baba, Murat Pınar da tabuta sık sık başını koyarak uzun süre gözyaşı döktü. Anneanne Aynur Yılmaz, ise tabuttan uzun süre başını kaldıramadı. Öte yandan cenazeye katılanlara küçük kızın fotosu dağıtılarak, göğüslerine takmaları sağlandı.

Cenaze kılınan cenaze namazının ardından Belek Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Küçük Mahra'ya anne, baba ve kardeşinden gözyaşları arasında son dokunuş
Küçük Mahra'ya anne, baba ve kardeşinden gözyaşları arasında son dokunuş
Küçük Mahra'ya anne, baba ve kardeşinden gözyaşları arasında son dokunuş

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Murat Pınar, Antalya, Cenaze, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçük Mahra'ya anne, baba ve kardeşinden gözyaşları arasında son dokunuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçük Mahra'ya anne, baba ve kardeşinden gözyaşları arasında son dokunuş - Son Dakika
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