Küçük Marya'dan duygulandıran istek...Polisler Marya'nın bayrak isteğini yerine getirdi - Son Dakika
Son Dakika Genel Küçük Marya'dan duygulandıran istek...Polisler Marya'nın bayrak isteğini yerine getirdi - Son Dakika

Küçük Marya'dan duygulandıran istek...Polisler Marya'nın bayrak isteğini yerine getirdi

6 saat önce

Küçük Marya'dan duygulandıran istek...Polisler Marya'nın bayrak isteğini yerine getirdi AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Korona virüs salgını nedeni ile dışarı çıkamayan 10 yaşındaki Marya Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında evlerinin camlarını süslemek amacıyla...

Küçük Marya'dan duygulandıran istek...Polisler Marya'nın bayrak isteğini yerine getirdi, System.String[]

Küçük Marya'dan duygulandıran istek...Polisler Marya'nın bayrak isteğini yerine getirdi


AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Korona virüs salgını nedeni ile dışarı çıkamayan 10 yaşındaki Marya Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında evlerinin camlarını süslemek amacıyla 155'i arayarak bayrak istemesi duygulandırdı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ikamet eden Hüseyin ve Ayfer Yıldız çiftinin kızları olan ve Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamayan Şehit Gürhan Yardım İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Marya Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evinde kutlamak için evlerinin camlarını bayraklarla süslemek istedi. Ancak evlerinde yeterince bayrak olmayan Küçük Marya, 155'i arayarak polislerden bayrak istedi.

Bunun üzerine harekete geçen Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, harekete geçerek Küçük Marya'ya istediği bayraklarla birlikte çeşitli hediyeler alıp evine götürdü. Burada Küçük Marya'ya bayrakları ve hediyelerini veren polisler, Marya ve ailesinin bayramını kutlarken Marya ise polis abilerine kendi çizdiği bayrağı hediye etti.

Ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne dönen Polisler, Küçük Marya'nın çizdiği Türk Bayrağı'nı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün girişine hatıra olarak astı.

Doğubeyazıt, 23 Nisan, Ağrı, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:36 Kaynak: İHA

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