Küçük Mehmet'ten kendi yazdığı şiirle 23 Nisan Bayramı kutlaması - Son Dakika

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Küçük Mehmet'ten kendi yazdığı şiirle 23 Nisan Bayramı kutlaması
6 saat önce
Küçük Mehmet'ten kendi yazdığı şiirle 23 Nisan Bayramı kutlaması İlkokul 4. sınıf öğrencisi küçük Mehmet, 23 Nisan Bayramı'nı kendi yazdığı şiiri okuyarak evinde kutladı.
Küçük Mehmet'ten kendi yazdığı şiirle 23 Nisan Bayramı kutlaması
ANKARA - İlkokul 4. sınıf öğrencisi küçük Mehmet, 23 Nisan Bayramı'nı kendi yazdığı şiiri okuyarak evinde kutladı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan ve Osman Ulubaş İlkokulu 4. Sınıfta okuyan Mehmet Sarper Demirel, 23 Nisan Bayramı'nı evinde kutladı. Kendi yazdığı şiiri okuyan küçük Mehmet'in o görüntüleri ailesi tarafından kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:29 Kaynak: İHA
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