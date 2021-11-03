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Küçük Menderes Nehri'nde 80 kilometrelik alan temizlendi - Son Dakika

Küçük Menderes Nehri'nde 80 kilometrelik alan temizlendi

03.11.2021 19:10
Küçük Menderes Nehri'nde 80 kilometrelik alan temizlendi

Ege Bölgesi'nin önemli su yataklarından Küçük Menderes Nehri'nde yürütülen çalışmalarda nehir yatağında toplam 80 kilometrelik alanın temizlendiği bildirildi.

Ege Bölgesi'nin önemli su yataklarından Küçük Menderes Nehri'nde yürütülen çalışmalarda nehir yatağında toplam 80 kilometrelik alanın temizlendiği bildirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden (DSİ) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en verimli havzalarından Küçük Menderes Ovası'nda yaşanabilecek taşkınların önüne geçmek amacıyla Ödemiş, Tire, Torbalı ve Selçuk'ta başlatılan çalışmalarda 4 bin hektar arazide taşkın riski minimize edildi.

Çalışmalarda 80 kilometrelik alan temizlenirken geriye sadece 12 kilometrelik kısmın kaldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Küçük Menderes Nehri Islah ve Yatak Tanzim Projesi'ne 2015 yılında başladıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Küçük Menderes Nehir yatağı, çökelti ve evsel atıklar nedeniyle birçok noktada daralmıştı. Vatandaşlarımızın özellikle aşırı yağışlarda taşkın riski ile karşı karşıya kalmaması için 80,5 kilometre hattı temizledik. Nehir yatağını yeniden tanzim ettik. Şu anda Küçük Menderes Nehir yatağında düzenlenmeyen sadece 12 kilometrelik bir hat kaldı. Vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli ve bilinçli olması gerekir. Can ve mal güvenliğimizi tehlikeye atmamak için nehir yataklarına moloz veya evsel atık dökmeyelim."

Küçük Menderes Nehri'nde 80 kilometrelik alan temizlendi
Küçük Menderes Nehri'nde 80 kilometrelik alan temizlendi
Küçük Menderes Nehri'nde 80 kilometrelik alan temizlendi
Küçük Menderes Nehri'nde 80 kilometrelik alan temizlendi
Küçük Menderes Nehri'nde 80 kilometrelik alan temizlendi

Türkiye, Selçuk, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küçük Menderes Nehri'nde 80 kilometrelik alan temizlendi - Son Dakika


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