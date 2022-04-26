Küçük Menderes Nehri'ni kirlilik ve taşkından kurtaracak çalışmalarda sona gelindi - Son Dakika
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Küçük Menderes Nehri'ni kirlilik ve taşkından kurtaracak çalışmalarda sona gelindi

26.04.2022 11:55
Küçük Menderes Nehri'ni kirlilik ve taşkından kurtaracak çalışmalarda sona gelindi

Kirlilik ve su taşkınlarıyla gündeme gelen Küçük Menderes Nehri yatağında 88 kilometrelik alanın temizliği tamamlandı.

Kirlilik ve su taşkınlarıyla gündeme gelen Küçük Menderes Nehri yatağında 88 kilometrelik alanın temizliği tamamlandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesi sınırlarındaki Bozdağ eteklerinden doğan, büyüklü küçüklü derelerin katılımıyla 115 kilometre boyunca devam ederek Selçuk ilçesinden denize dökülen nehir, Küçük Menderes Ovası'na can suyu olmaya devam ediyor.

Çökelti, atık, çevresel faktörler nedeniyle birçok noktada daralan ve kirliliğin hat safhaya ulaştığı nehirde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 2017 yılında "Küçük Menderes Nehri Islah ve Yatak Tanzim Projesi" başlatıldı.

Ödemiş, Bayındır, Tire, Torbalı ve Selçuk ilçelerinde yürütülen kapsamlı çalışmada Mahmutlar regülatöründen itibaren bugüne kadar ana yatak dahil yan derelerle birlikte 88 kilometrelik alan temizlenirken geriye sadece 6 kilometrelik kısım kaldı.

Yoğun şekilde devam eden ve 6 ekskavatör, birer dozer ile greyderin kullanıldığı çalışmalarda ekipler, kalan bölümün de en kısa sürede tamamlanması için mesai harcıyor.

"Nehir yataklarına moloz veya evsel atık dökülmemeli"

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü 21. Şube Müdürü Sedat Yüzügüldü, AA muhabirine, Küçük Menderes Nehir yatağının birçok noktada daraldığını, özellikle aşırı yağışlarda taşkın riski ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Nehirdeki temizlik çalışmalarının yaklaşık 5 yıldır aralıksız sürdüğünü vurgulayan Yüzügüldü, şöyle konuştu:

"Temizlik yapılacak yaklaşık 6 kilometrelik bir alanımız kaldı. Burası tamamlandıktan sonra Küçük Menderes'te inşallah bütün temizlik çalışmalarımıza noktayı koymuş olacağız. Ancak sadece Küçük Menderes değil, bunun yanında Torbalı Ovası'nda yapılacak yaklaşık 20 bin metre civarında da temizlik çalışmamız var. Bizim Küçük Menderes'e deşarj olan kurutma kanallarımız var, onların çalışmalarına da devam ediyoruz. Küçük Menderes'te yaptığımız bu faaliyet aslında son 50 yılda yapılmamış olan temizlik çalışmalarının sonucu. 2019 yılında Torbalı'daki ovalarımız tamamen su altında kalmıştı. Geçen yıl epey bir yağış olmasına rağmen hiçbir noktada su birikmesi, taşkın olayı olmadı, bu da bizim yaptığımız çalışmaların neticesini gösteriyor."

Sedat Yüzügüldü, nehir yataklarına moloz veya evsel atık dökülmemesini istedi.

Küçük Menderes'in temizliği ile ilgili konuların başka kurumların takibinde olduğunu ifade eden Yüzügüldü, "İnşallah bütün arıtmalar devreye girdiği zaman Küçük Menderes Nehri'nden çok çok daha güzel su akacağını temenni ediyorum." dedi.

Küçük Menderes Nehri'ni kirlilik ve taşkından kurtaracak çalışmalarda sona gelindi
Küçük Menderes Nehri'ni kirlilik ve taşkından kurtaracak çalışmalarda sona gelindi
Küçük Menderes Nehri'ni kirlilik ve taşkından kurtaracak çalışmalarda sona gelindi
Küçük Menderes Nehri'ni kirlilik ve taşkından kurtaracak çalışmalarda sona gelindi

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Kaynak: AA

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