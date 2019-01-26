Son Dakika Haberleri: Küçük Menderes Taştı, Tarım Arazileri Sular Altında Kaldı

Küçük Menderes Taştı, Tarım Arazileri Sular Altında Kaldı

1 saat önce

İZMİR'in Tire ilçesinde, şiddetli yağmur sonrası Küçük Menderes Nehri taştı.

Küçük Menderes Taştı, Tarım Arazileri Sular Altında Kaldı, System.String[]
İZMİR'in Tire ilçesinde, şiddetli yağmur sonrası Küçük Menderes Nehri taştı. Bölgede yaklaşık 400 dönüm tarım arazisi, sular altında kaldı.

Tire'de iki gün gün önce başlayan yağmur, aralıklarla sağanak olarak sürüyor. Bugün öğle saatlerinde sağanak şiddetini artırınca, Küçük Menderes Nehri'nde taşkın meydana geldi. Nehrin Tire'nin kırsal Kızılcahavlu Mahallesi'nden geçen kısmında yaşanan taşkın sonrası, bölgedeki yaklaşık 400 dönüm buğday ekili alan sular altında kaldı. Çiftçiler, ekinlerin büyük zarar gördüğünü söyledi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:56 Kaynak: DHA

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