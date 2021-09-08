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Küçük Menderes'te Beydağ bereketi - Son Dakika

Küçük Menderes'te Beydağ bereketi

08.09.2021 08:49
Küçük Menderes'te Beydağ bereketi, System.String[]

196 bin 650 dekarlık sulama alanı ile Ege Bölgesi'nin en büyük tarım projelerinden biri olan Ödemiş-Beydağ Sulama Projesi'nin 3'te 2'si tamamlandı ve 2021 yaz sulama sezonunda 120.500 dekar arazi Beydağ Barajı'nın suyu ile buluştu.

Proje İzmirli üreticilere bu yaz tam 190 milyon lira daha fazla kazandırdı.

Türkiye'nin en verimli ovalarından Küçük Menderes'e Beydağ Barajı'ndan bereket aktı. 2007 yılında tamamlanarak su tutulmaya başlanan baraj, 2021 yaz sulama sezonunda tam 120 bin 500 dekar araziye can suyu verdi. Bölge üreticisi yazın en sıcak günlerinde tarlalarını basınçlı borulu modern sistemle suladı. Hem üretici, hem Türkiye ekonomisi kazandı.

İzmir'de 2021 yaz sulama sezonunu 15 Haziran itibari ile açtıklarını ifade eden DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Küçük Menderes Havzası'nın hem İzmir hem de Türkiye ekonomisi için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Ödemiş Beydağ Sulaması 2. Kısım Projesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

190 milyon lira ek gelir

Beydağ Barajı'nın suyunun Ödemiş Ovası ile ilk kez 2013 yılında buluştuğu hatırlatan DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar "2013 yılında 10 bin hektarla başlayan Ödemiş Beydağ Sulaması bugün 12 kat artarak 120 bin 500 dekar ulaştı. Bölge üreticisi proje sayesinde 2021 yılı yaz sezonunda 190 milyon 940 bin lira daha fazla kazandı. Hedefimiz en kısa sürede projenin diğer kısımlarını da tamamlayarak 196 bin 650 dekar arazinin tümüne can suyu verebilmek. Proje tamamen bittiğinde ülke ekonomisi 285 milyon lira kazanırken, 9800 kişiye de iş imkanı yaratılacak " diye konuştu.

Birol Çınar: Su altın gibi değerli

Yılın en kurak günlerinde yaklaşık 25 gün süresince Beydağ Barajı'ndan Küçük Menderes Havzası'na su verdiklerini kaydeden DSİ Bölge Müdürü Birol Çınar, Ödemiş'in en meşhur ürünü sarı kız patates aşta olmak üzere karpuz, şeftali, salatalık, zeytin gibi pekçok üründe rekoltenin arttığını belirtti.

Çiftçiyi bilinçli sulama konusunda da uyaran Birol Çınar " Aşırı su tüketimi nedeniyle yeraltı suları bölgede çok derinlere indi.Su altın gibi değerli. Son birkaç yıldır yeni kuyu açılmasına izin vermiyoruz. Üreticimiz bilinçli olmalı. Damlama sulamaya geçmeli ve daha az sulama ile katma yaratarak daha çok kazanabileceği ürünlere yönelmeli" diye konuştu.

Küçük Menderes'te Beydağ bereketi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ödemiş, Beydağ, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Küçük Menderes'te Beydağ bereketi - Son Dakika


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