Küçük Mercan'nın salıncak hayali gerçeğe döndü - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Küçük Mercan'nın salıncak hayali gerçeğe döndü - Son Dakika

Küçük Mercan'nın salıncak hayali gerçeğe döndü

6 saat önce

İzmir'de Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 7 yaşındaki küçük Mercan'ın salıncak isteğini kırmadı.

Küçük Mercan'nın salıncak hayali gerçeğe döndü, System.String[]

İzmir'de Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 7 yaşındaki küçük Mercan'ın salıncak isteğini kırmadı. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mercan'ın evinin bahçesine, güvenli bir salıncak kuruldu.

İzmir Konak'ta, 1. Kadriye Mahallesi'nde yaşayan ve salgın tedbirleri kapsamında yaşıtları gibi bir süredir evinden çıkamayan 7 yaşındaki Mercan Batu, babası Ahmet Batu'dan salıncak istemeye başladı. Baba Batu ise doğuştan kas hastası olan kızının dileğini yerine getirmek istiyor ancak onun sağlam bir salıncağa binmesi gerektiğini de biliyordu. Kızının en ufak bir düşme tehlikesini bile rahatsızlığı nedeniyle göze alamıyor, iple salıncak kuramıyordu. Batu çözümü, Konak Belediyesinin 0 533 071 55 65 numaralı WhatsApp iletişim hattını aramakta buldu. Durumu yetkililere anlatan Baba Batu, kendisine yardım edilmesini istedi.

"Yeter ki çocuklarımız mutlu olsun"

Batu'ya yanıt, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'dan geldi. Mercan'ın isteğini öğrenen Batur, ekipleri harekete geçirerek küçük kıza zincirli bir salıncak gönderdi. Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de Mercan'ın salıncağını, evinin bahçesine kurdu. "Mercan kızımın yüzü gülsün, bize yeter" diyen Başkan Batur, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaştığını anımsatarak, "Bu yıl egemenliğimizin ilanının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılını kutluyoruz. Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu çok özel günü çocuklarımıza armağan etmişti. Onlara çok güveniyordu. Bizler de önce çocuklarımız için çalışıyor ve daha aydınlık bir yarını önce onlar için kurmaya çabalıyoruz. Yeter ki çocuklarımız mutlu olsun. Mercan kızım, şimdi Konak'ta güvenle salıncağına binip rüzgarını kovalıyor ama aslında o hepimizin umutlarını da yarına taşıyor" diye konuştu.

Bir destek de Duatepe'ye

Konak Belediyesine WhatsApp hattından ulaşarak destek isteyen vatandaşlardan biri de yüzde 78 engelli raporu bulunan 53 yaşındaki Rıza Yıldız oldu. Sol ayağı diz altından ampute olan ve aynı zamanda kronik kalp ve damar rahatsızlıkları bulunan Yıldız, ihtiyaçlarını belediyeye bildirdi. Duatepe Mahallesi'nde yaşayan ve salgın sebebiyle evinden dışarı çıkamayan Yıldız; ütü, ütü masası, temizlik malzemesi ve gıda ihtiyaçlarını belediyenin WhatsApp hattına yazdığı mesaj ile iletti. Gelen mesajla birlikte harekete geçen belediye ekipleri, Rıza Yıldız'ın ihtiyaçlarını kısa zamanda karşıladı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kurdukları sistem ile Konaklıların ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmaya gayret ettiklerini ifade ederek, "Özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını iletebildiği ve taleplerini hızla karşıladığımız bir sistem kurduk. Vatandaşlar bize en kolay WhatsApp hattımız üzerinden ulaşıyor ve en çok bu yolu tercih ediyor. Bize ulaştırdıkları her isteğe anında dönüş yapıyoruz. Bugünleri hep birlikte aşacağız" dedi. - İZMİR

Abdül Batur, İzmir, Konak, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 11:48 Kaynak: İHA

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