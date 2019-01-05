Küçük Mertcan'ın Cenazesi Otopsi İçin Adana'ya Gönderildi
25 dakika önce
Hatay'da babası tarafından dövülerek komaya giren ve hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki Mertcan Y.'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Hatay
'da babası tarafından dövülerek komaya giren ve hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki Mertcan Y.'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
Hatay'ın İskenderun
ilçesinde babası Mehmet Ali Y. tarafından ödevini yapamadığı gerekçesiyle elektrik süpürgesinin demiriyle dövülerek ağır yaralanan Mertcan Y., İskenderun Devlet Hastanesi
'nde yoğun bakıma alınmıştı. 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Mertcan, tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından haberi alan anne Gülistan Ö. Hastanede feryat ederken yakınları da gözyaşı döktü.
Küçük çocuğun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:54 Kaynak: İHA
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