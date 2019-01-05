Küçük Mertcan'ın Cenazesi Otopsi İçin Adana'ya Gönderildi

Küçük Mertcan'ın cenazesi otopsi için Adana'ya gönderildi Haberi alan anne Gülistan ve yakınları, hastane önünde uzun süre gözyaşı döktüHATAY - Hatay'da babası tarafından dövülerek komaya giren ve hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki Mertcan Y.

Küçük Mertcan'ın cenazesi otopsi için Adana'ya gönderildi

Haberi alan anne Gülistan ve yakınları, hastane önünde uzun süre gözyaşı döktü



HATAY - Hatay'da babası tarafından dövülerek komaya giren ve hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki Mertcan Y.'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde babası Mehmet Ali Y. tarafından ödevini yapamadığı gerekçesiyle elektrik süpürgesinin demiriyle dövülerek ağır yaralanan Mertcan Y., İskenderun Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı. 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Mertcan, tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından haberi alan anne Gülistan Ö. Hastanede feryat ederken yakınları da gözyaşı döktü.

Küçük çocuğun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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