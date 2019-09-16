Son Dakika Haberleri: Küçük milli sporcular Balkanlardan madalyalarla döndü
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Küçük milli sporcular Balkanlardan madalyalarla döndü

1 saat önce

Bulgaristan'ın Perushtıca kentinde düzenlenen 13 yaş altı Badminton Şampiyonasında takım müsabakalarında şampiyon olan Badminton Milli Takımından bir mutlu haber de ferdi müsabakalardan geldi.

Küçük milli sporcular Balkanlardan madalyalarla döndü, System.String[]

Bulgaristan'ın Perushtıca kentinde düzenlenen 13 yaş altı Badminton Şampiyonasında takım müsabakalarında şampiyon olan Badminton Milli Takımından bir mutlu haber de ferdi müsabakalardan geldi.


56 sporcunun kürsü mücadelesi verdiği şampiyonada Türk Badmintoncular 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.


Bulgaristan'da yapılan 13 yaş altı Badminton Şampiyonasında Erzincan'ın yetiştirmiş olduğu iki küçük Milli sporcu Aleyna Korkut ve Elif Rabia Şimşek, Türkiye'ye madalya kazandırmayı başardılar. Şampiyonada Türkiye, Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan ve finalde de Romanya'yı yenerek Balkan şampiyonu oldu. Ferdi yarışmalarda ise Erzincanlı sporcular bir ikincilik birde üçüncülük kazanarak Türkiye'ye döndüler.


Ayrıca bu turnuvada genç Antrenör Mert Tunco Milli takım Antrenörü olarak görev aldı. Erzincan Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan sporcular Milli Antrenörler Murat Sönmez ve Uğur Erçetin tarafından çalıştırılıyor. - ERZİNCAN

Bulgaristan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:59 Kaynak: İHA
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