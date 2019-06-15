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Küçük Minikler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda ilk madalyalar sahibini buldu

1 saat önce

ANKARA/DHA Küçük Minikler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası Ankara'da devam ediyor.

Küçük Minikler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda ilk madalyalar sahibini buldu, System.String[]

ANKARA/DHA 

Küçük Minikler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası Ankara'da devam ediyor. Taha Akgül spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonada yaklaşık 500 güreşçi mindere çıkıyor. Bugün (26,30) -38- 44- 52-62 kg'da final müsabakaları yapıldı. Dereceye giren güreşçiler şunlar:

11 yaş kategorisinde; (26-30) kiloda 1,Yakup Çöl, 2. Eyup Temur, 3.Emircan Çetin, 3.Rıdvan Çiftçi
38 kiloda 1.İsmail Bereket, 2.Ö.Selahattin Ergen, 3.Khairullakh Aidaminov, 3.İsmail Korkmaz
44 kiloda 1.Berkay Gürbüz, 2.Resul Emeksiz, 3.N.Kayra Arıcı, 3.Yiğitcan Alaca
52 kiloda 1.Karım Abdullahi, 2. Yakup Arslan, 3.Eyup Önen, 3.Mustafa Figen
62 kiloda 1.Arda Uğur, 2. Fatih Büyüktemiz, 3.Fatih Geçer, 3.Berat Selek

12-13 yaş kategorisinde; 

(26-30) kiloda 1. Ömer Altaş, 2.Abdulsamet Uçar, 3. Emre Tuncer, 3.Mustafa Şarlı
38 kiloda 1.Umalt Zaurbekov, 2.Hamed Navabi, 3. Ali Şahin Kara, 3.Ali Korkmaz
44 kiloda 1.Alkan Akar, 2.E.Hasan Kablan, 3.Kenan Eygi, 3.İ.Hayri Aydemir
52 kiloda 1.Orçun Akduman, 2. Hamza Çelik, 3.Yusuf Bahçe, 3.Yasin Çakır
62 kiloda 1.E.Batuhan Bildiş, 2.Alihan Bereket, 3.T.Efe Işık, 3.Engincan Atalay
Şampiyona yarın 34-41-48-57-68-(68-78)kilolarda ki Repesaj ve final müsabakaları ile sona erecek.


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:52 Kaynak: DHA
Türkiye, DHA, Ankara, Spor
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