Küçük Mirac'ın Umudu Ağabeyi Onur

Kayseri'de, ender görülen görülen 'Diamond-Blackfan Anemisi' hastalığına yakalananan 16 aylık Muhammed Mirac Caner'in umudu ağabeyi 16 yaşındaki Onur Caner oldu.

Kayseri'de, ender görülen görülen 'Diamond-Blackfan Anemisi' hastalığına yakalananan 16 aylık Muhammed Mirac Caner'in umudu ağabeyi 16 yaşındaki Onur Caner oldu. Muhammed Mirac, ağabeyinden yapılacak kemik iliği nakli ile sağlığına kavuşacak. Anne Havva Caner, Türkiye'de yapılan testlerde büyük oğlum Onur'un ilik uyumu yüzde yüz çıktı. Biz, diğer hastalar gibi ilik aramıyoruz. Ancak nakil için Amerika'dan test sonuçlarının gelmesi gerekiyor dedi.



Ev kadını Havva ve TIR şoförü Hüseyin Caner çiftinin 3 çocuğundan Muhammed Mirac Caner'e 40 günlükken dünyada 7 milyon insanda bir görülen 'Diamond-Blackfan Anemisi' teşhisi konuldu. 1 milyon canlı doğumda 5 veya 10 kişide bir görülen hastalığa yakalanan küçük Mirac'a ilik nakli yapılması gerekiyor. Türkiye'de yapılan doku uygunluğu testlerinde ağabeyi Onur'un iliği Mirac için yüzde yüz uyumlu çıktı. Nakil için aileden alınıp Amerika'ya gönderilen kan örnekleriyle ilgili test sonuçlarının da gelmesi bekleniyor.



'NAKİL SÜRECİ UZADI'



Anne Havva Caner, oğlunun 40 günlükken hastalığa yakalandığını, şu anda ilaç tedavisi gördüğünü söyledi. Nakil sürecinin uzadığını söyleyen Havva Caner, Oğluma 21 günde bir kan takviyesi yapılıyor. Kullandığımız ilaçların yan etkisiyle oğlumun iki gözü de katarakt oldu dedi. Havva Caner, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan doku uygunluğu testleri sonucunda büyük oğlu Onur'un verici olduğunun saptandığını; ancak nakil için Amerika'ya gönderilen test sonuçlarını beklediklerini söyledi. Anne Havva Caner, şöyle konuştu

9 ay olacak, hala bu testlerden bir sonuç alamadık. Eğer ki bu test sonuçları gelir ise Mirac ilik nakline girecek. Yapılan testlerde ağabeyi Onur'un ilik uyumu yüzde yüz çıktı. Biz, diğer hastalar gibi ilik aramıyoruz. Sadece, Amerika'daki sonuçların tarafımıza gönderilmesini istiyoruz. Kaybedecek zamanımız yok dedi.



Mirac'ın artık kullandığı ilaçları kaldırmadığını, geçmeyen pişikler oluştuğunu söyleyen Havva Caner, Oğlumun test sonuçları gelmediği için nakil olamıyor. Günden güne kan almayla uğraşıyoruz. Şuan bir enfeksiyon kapsa bizim için çok büyük tehlike. Çünkü bağışıklık yok. Hasta olacak diye evden çıkamıyoruz diye konuştu.



'ONUR İKİ CAN TAŞIYOR'



Uzun yol şoförü olan baba Hüseyin Caner ise, Oğlumun sağlık sorunu nedeniyle sıklıkla hastaneye gidiyoruz. 9 aydır beklediğimiz sonuç gelmedi. Büyük oğlum Onur'un iliği yüzde yüz uyumlu olduğu için oğluma bir şey olacak diye üzerine titriyorum. Mümkün olduğu sürece evden çıkarmıyor, gideceği her yere kendim götürüp getiriyorum. Onur, iki can taşıyor. İkisine de bir şey olmasını istemiyorum dedi.



'KARDEŞİM İÇİN HERŞEYİ YAPARIM'



Kardeşine iliğini verecek olan Onur Caner ise Doku uyumunun yüzde yüz çıkması beni çok mutlu etti. Onun yaşaması için her şeyi yaparım. Şehir hastanesinde KİT servisinin biran önce açılmasını, kardeşim ve diğer anemi çocuklar için açılmasını istiyorum. Ailem ilik verecek olmam nedeniyle bana bir şey olmaması için üzerime titriyor. Umarım beklediğimiz sonuçlar biran önce gelir ve kardeşime gerekli olan iliği veririm dedi. - Kayseri

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