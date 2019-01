Küçük Mirac'ın Umudu Ağabeyi Onur

KAYSERİ'de, dünyada ender görülen görülen 'Diamond-Blackfan Anemisi' hastalığına yakalananan 16 aylık Muhammed Mirac Caner'in umudu ağabeyi 16 yaşındaki Onur Caner oldu. Muhammed Mirac, ağabeyinden yapılacak kemik iliği nakli ile sağlığına kavuşacak. Anne Havva Caner, " Türkiye 'de yapılan testlerde büyük oğlum Onur'un ilik uyumu yüzde 100 çıktı. Nakil için Amerika 'dan test sonuçlarının gelmesi gerekiyor" dedi.Ev kadını Havva ve TIR şoförü Hüseyin Caner çiftinin 3 çocuğundan Muhammed Mirac Caner'e 40 günlükken dünyada 7 milyon insanda bir görülen 'Diamond-Blackfan Anemisi' teşhisi konuldu. 1 milyon canlı doğumda 5 veya 10 kişide bir görülen hastalığa yakalanan minik Mirac'a ilik nakli yapılması gerektiği belirtildi. Türkiye'de yapılan doku uygunluğu testlerinde ağabeyi Onur'un iliği Muhammed Mirac için yüzde 100 uyumlu çıktı. Nakil için aileden alınıp ABD 'ye gönderilen kan örnekleriyle ilgili test sonuçlarının gelmesi bekleniyor.'NAKİL SÜRECİ UZADI'Anne Havva Caner, oğlunun 40 günlükken hastalığa yakalandığını, şu anda ilaç tedavisi gördüğünü söyledi. Nakil sürecinin uzadığını belirten Havva Caner, "Oğluma 21 günde bir kan takviyesi yapılıyor. Kullandığımız ilaçların yan etkisiyle oğlumun iki gözü de katarakt oldu" dedi.Havva Caner, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan doku uygunluğu testleri sonucunda büyük oğlu Onur'un verici olduğunun saptandığını; ancak nakil için ABD'ye gönderilen test sonuçlarını beklediklerini söyledi. Anne Caner, şöyle konuştu:"9 ay olacak, hala bu testlerden bir sonuç alamadık. Eğer ki bu test sonuçları gelir ise Mirac ilik nakline girecek. Yapılan testlerde ağabeyi Onur'un ilik uyumu yüzde 100 çıktı. Biz sadece Amerika'daki sonuçların tarafımıza gönderilmesini istiyoruz. Kaybedecek zamanımız yok."Muhammed Mirac'ın minik bedeninin kullandığı ilaçları artık kaldıramadığını, geçmeyen pişikler oluştuğunu söyleyen Havva Caner, "Oğlumun test sonuçları gelmediği için nakil olamıyor. Günden güne kan almayla uğraşıyoruz. Şu an bir enfeksiyon kapsa bizim için çok büyük tehlike. Çünkü bağışıklık yok. Hasta olacak diye evden çıkamıyoruz" dedi.'ONUR İKİ CAN TAŞIYOR'TIR şoförü baba Hüseyin Caner ise "Oğlumun sağlık sorunu nedeniyle sıklıkla hastaneye gidiyoruz. 9 aydır beklediğimiz sonuç gelmedi. Büyük oğlum Onur'un iliği yüzde 100 uyumlu olduğu için oğluma bir şey olacak diye üzerine titriyorum. Mümkün olduğu sürece evden çıkarmıyor, gideceği her yere kendim götürüp getiriyorum. Onur, iki can taşıyor. İkisine de bir şey olmasını istemiyorum" diye konuştu.'KARDEŞİM İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM'Kardeşine iliğini verecek Onur Caner de "Doku uyumunun yüzde 100 çıkması beni çok mutlu etti. Onun yaşaması için her şeyi yaparım. Şehir hastanesinde KİT servisinin bir an önce açılmasını, kardeşim ve diğer anemi çocuklar için açılmasını istiyorum. Ailem ilik verecek olmam nedeniyle bana bir şey olmaması için üzerime titriyor. Umarım beklediğimiz sonuçlar bir an önce gelir ve kardeşime gerekli olan iliği veririm" dedi.- Kayseri