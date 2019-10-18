Küçük Miray kuzeninin ciğeriyle hayata tutundu

Ağrı'da doğuştan damarları tıkanık olduğu için karaciğer yetmezliğine yakalanan 3 yaşındaki Miray Ayhan, Erzurum'da kuzeninden nakledilen karaciğer dokusuyla hayata tutundu.

Ağrı'da yaşayan 4 çocuk sahibi Filiz ve Ali Ayhan çiftinin 3 yaşındaki kızı Miray, damarları tıkalı dünyaya geldi. Ağrı'daki tedavileri sonrası Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine getirilen Ayhan'a yaklaşık 1,5 ay önce karaciğer yetmezliği tanısı konuldu ve ailesine, nakil gerektiği aktarıldı.

Miray'ın İstanbul'daki kuzeni 22 yaşındaki Hanım Ayhan, bağış için yaklaşık 1 ay önce Erzurum'a geldi. Yapılan tetkiklerde kuzen Ayhan'ın karaciğerinin nakle uygun görülmesi üzerine genç kızdan alınan karaciğer dokusu, Hastanenin Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk başkanlığındaki ekip tarafından minik Miray'a başarıyla nakledildi. Nakil sonrası sağlığına kavuşan Miray, kuzeninin karaciğeri sayesinde hayata tutundu.

Anne Filiz Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Miray'ı doğumundan hemen sonra ishal şikayetiyle hastaneye yatırdıklarını belirterek, burada yapılan tetkik sonucu karaciğer değerlerinin yüksek çıktığını söyledi.

Hastalığının ilerlemesi üzerine Miray'ı tedavi için Erzurum'a getirdiklerini ifade eden Ayhan, "Yaklaşık 3 yıldır kızımın tedavisi için Erzurum'a gidip geliyorduk. Kızım sarılık geçirdi ve atlatamadı. Doktorlar karaciğer nakli gerektiğini söyledi." dedi.

Anne Ayhan, yaklaşık 1,5 ay önce nakil için Ağrı'daki aile yakılarının hastaneye başvurduğunu ancak bu başvurularda nakil için uygun karaciğer bulunamadığını aktardı.

Genç kız minik Miray'a umut oldu

Hanım Miray'ın nakil başvurusu için Erzurum'a gelmesiyle yeniden umutlandıklarını anlatan anne Ayhan, şöyle devam etti:

"Kızımın dayıları ve amcaları karaciğer bağışı için seferber oldu ancak bizden kimsenin karaciğeri uymadı. Kızımın kuzeni Hanım Ayhan İstanbul'dan gelip karaciğerini bağışladı. Çok şükür karaciğer de uyumlu olunca 19 Ağustos'ta nakil yapıldı. Allah'a binlerce kez şükürler olsun, kuzeni sayesinde kızım kurtuldu. Allah kimseye evlat acısı göstermesin, çok zor süreç geçirdik."

Anne Ayhan, nakil sonrası kızlarının sağlığına kavuştuğunu ve çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Aileden 50 kişi minik Miray için bağışçı oldu

Miray'ın babası Ali Ayhan da kızlarının doğumundan itibaren 3 yıldır sağlığına kavuşması için çalıştıklarını ifade ederek, "Kızıma ailemizden yaklaşık 50 kişi karaciğer bağışı için girişimde bulundu ancak tahlil ve tetkiklerde nakil için uygun görülmedik. Yeğenimden Allah razı olsun, onun sayesinde kızımın hayatı kurtuldu. Artık Hanım da bizim öz kızımız." diye konuştu.

Ayhan, nakli yapan Prof. Dr. Öztürk ve ekibi ile hastane personeline güler yüzlü hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, organ bağışında vatandaşların daha duyarlı olmalarını istedi.

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Öztürk de organ yetmezliğinde en etkin tedavinin nakille mümkün olduğunu vurgulayarak, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya merkezdeki çalışmalara sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.