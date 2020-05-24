Küçük Miray Şah, şehit babasının mezarına şeker bıraktı - Son Dakika

Küçük Miray Şah, şehit babasının mezarına şeker bıraktı
ÇORUM'da, 2016 yılında Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökçen'in kızı Miray Şah Gökçe (5) babasının mezarına şeker bırakıp, dua etti.
ÇORUM'da, 2016 yılında Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökçen'in kızı Miray Şah Gökçe (5) babasının mezarına şeker bırakıp, dua etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağından muaf tutulan şehit aileleri, şehitlikleri ziyaret ediyor. Şehit mezarlarının başında Kuran-ı Kerim okuyarak dua eden şehit yakınları gözyaşı döktü. 2016 yılında Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökçen'in kızı Miray Şah Gökçe de annesi ile birlikte babasının mezarına geldi. Babasının mezarına şeker bırakıp, dua eden küçük kız herkesi duygulandırdı.
Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 05:24 Kaynak: DHA
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