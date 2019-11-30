Son Dakika Haberleri: Küçük mucitler hayallerindeki robotları üretmeye başladı
Son Dakika Güncel Küçük mucitler hayallerindeki robotları üretmeye başladı - Son Dakika

Küçük mucitler hayallerindeki robotları üretmeye başladı

6 saat önce

BAŞAKŞEHİR Belediyesi, çocukların robotik çözümleme yeteneği kazanması ve bu yönde gelişim sağlaması için robot etkinliği düzenledi.

Küçük mucitler hayallerindeki robotları üretmeye başladı, System.String[]

BAŞAKŞEHİR Belediyesi, çocukların robotik çözümleme yeteneği kazanması ve bu yönde gelişim sağlaması için robot etkinliği düzenledi. "Hackathon" adı verilen robot maratonunda katılımcılar, 4 farklı kategoride robot geliştirmek için çaba gösterdi.

Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde 2 gün süren etkinlikte çocuklara farklı alanlarda robot geliştirme seçenekleri sunuldu. Başakşehir Living Lab Genel Koordinatör yardımcısı Can Tunçsav, öğrencilere etkinliğin başında gün boyunca gerçekleştirilecek etaplar konusunda bilgi verdi. Tasarım becerisi ve prototip üretmeye yatkınlığın başarı sağlamada önemli olduğuna dikkat çekti.

MAÇ YAPAN ROBOTLAR HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Tunçsav'ın bilgi vermesinin ardından devreye etap eğitmenleri girdi. 4 farklı kategorideki robotların gövdesinin oluşturulması ve çalışma prensibi anlatıldı. Öğrenciler gruplara ayrılarak verilen bilgiler doğrultusunda üretime başladı. Dörder kişilik gruplara ayrılan katılımcılar, maç yapan, kutu taşıyan ve engel kaldıran robot ile arazi aracı alanlarında hünerlerini sergiledi.

HEM HAYAL ETTİLER HEM ÜRETTİLER

Her birinin farklı bir robot hayali olan katılımcılar, bilgisayarlarda bulunan modellemelerden de esinlenerek çalışma yaptı. Öğrencilerin bu hayalleri, parçaları doğru şekilde birleştirmeleriyle birlikte birbirinden yetenekli ve farklı şekilde robotların ortaya çıkmasını sağladı. Eğitmenlerin de yardımıyla etkinlik sonunda öğrenciler 4 kategoride robot prototipi üretmeyi başardı.


Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manchester City, Newcastle United deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü
Real Madrid maç fazlasıyla zirveye oturdu Meteoroloji çok sayıda kente kar ve yağmur uyarısı yaptı 40 yıl hapisle aranan kadın garda yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 20:48:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçük mucitler hayallerindeki robotları üretmeye başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]